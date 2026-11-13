Vendimia 2027: abrieron la inscripción para artistas y estos son los sueldos que cobrarán

Músicos, bailarines, actores y otros trabajadores escénicos podrán postularse para formar parte de la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia. Ya está definido el cronograma de audiciones, los requisitos y las fechas clave del concurso.

El camino hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027 ya comenzó para quienes sueñan con formar parte del espectáculo. El Gobierno de Mendoza abrió este viernes 13 de noviembre la convocatoria para artistas y trabajadores escénicos que quieran participar de la próxima edición de la celebración máxima de los mendocinos. Además, se dieron a conocer los montos que cobrarán los seleccionados, las fechas de las audiciones y el cronograma previsto de los ensayos.

La inscripción estará disponible hasta el 19 de noviembre a las 23.59 y se realizará exclusivamente de manera online. La convocatoria contempla distintas disciplinas y categorías, tanto para el Acto Central como para las actividades del Calendario Vendimial 2027.

Cómo inscribirse para participar de la Vendimia 2027

Los interesados deberán completar el formulario disponible en la página oficial de la Subsecretaría de Cultura.

Hay una condición importante: al momento de inscribirse, cada artista deberá elegir entre dos opciones:

Fiesta Nacional de la Vendimia 2027.

Calendario Vendimia 2027.

La elección no podrá modificarse posteriormente y el sistema permitirá realizar una sola inscripción por persona.

Cuáles son los requisitos para participar

Para postularse a alguno de los puestos disponibles, los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser residentes en la provincia de Mendoza.

Tener 18 años cumplidos al momento de la inscripción.

Contar con idoneidad para el cargo al que se presentan.

Completar los datos solicitados, que tendrán carácter de declaración jurada.

Cuánto cobrarán los artistas de la Vendimia 2027

El Gobierno provincial también informó los honorarios establecidos para las distintas categorías que integrarán el espectáculo. Los montos previstos son:

Categoría Honorarios Actores, bailarines y músicos (módulo general) $1.950.000 Artistas solistas $2.145.000 Monitores $3.900.000 Traspuntes $1.462.500 Traspuntes utileros $1.560.000

Cuándo serán las audiciones para la Vendimia 2027

Las audiciones se realizarán en el Espacio Cultural Julio Le Parc, ubicado en Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén. En tanto, la recepción de carpetas para traspuntes y traspuntes utileros tendrá lugar en la Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura, en avenida España y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza.

Este es el cronograma completo:

28 y 29 de noviembre de 2026: bailarines contemporáneos y contemporáneos adultos (Fiesta Nacional de la Vendimia).

bailarines contemporáneos y contemporáneos adultos (Fiesta Nacional de la Vendimia). 1 y 2 de diciembre: músicos y cantantes.

músicos y cantantes. 3 y 4 de diciembre, de 10 a 14: recepción de carpetas de antecedentes, probanzas y currículum para traspuntes y traspuntes utileros. Los CV deberán tener una extensión máxima de dos carillas.

recepción de carpetas de antecedentes, probanzas y currículum para traspuntes y traspuntes utileros. Los CV deberán tener una extensión máxima de dos carillas. 6 de diciembre: actrices y actores.

actrices y actores. 7 y 8 de diciembre: bailarines de folclore, folclore adultos y folclore con discapacidad.

bailarines de folclore, folclore adultos y folclore con discapacidad. 12 y 13 de diciembre: artistas del Calendario Vendimia 2027.

Cuándo se conocerán los resultados del concurso

Los resultados se publicarán a partir de las 16 en la página institucional de la Subsecretaría de Cultura.

Las fechas previstas son:

9 de diciembre de 2026: músicos.

músicos. 28 de diciembre de 2026: bailarines, actores, traspuntes y traspuntes utileros.

bailarines, actores, traspuntes y traspuntes utileros. 28 de diciembre de 2026: artistas del Calendario Vendimia 2027.

Cuándo deberán firmar los contratos los artistas seleccionados

La firma de contratos se realizará en la Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura, ubicada en Gutiérrez y avenida España, Ciudad de Mendoza. La atención será de 8 a 15. El cronograma establecido es el siguiente:

21 de diciembre de 2026: músicos.

músicos. 25 de enero de 2027: bailarines contemporáneos de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

bailarines contemporáneos de la Fiesta Nacional de la Vendimia. 26 de enero: actores y actrices.

actores y actrices. 27 y 28 de enero: bailarines de folclore.

bailarines de folclore. 29 de enero: artistas del Calendario Vendimia, jefes de boca, traspuntes y traspuntes utileros.

Cuándo comienzan los ensayos de la Vendimia 2027

Los ensayos comenzarán en enero y febrero de 2027, según la disciplina y el lugar asignado.

Músicos: desde el 4 de enero, de lunes a viernes de 9 a 13, en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

desde el 4 de enero, de lunes a viernes de 9 a 13, en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Bailarines folclóricos: desde el 1 de febrero, de lunes a viernes de 20 a 23.30, en el Estadio cubierto Dr. Vicente Polimeni, de Las Heras, y la Báscula de la Nave Cultural.

desde el 1 de febrero, de lunes a viernes de 20 a 23.30, en el Estadio cubierto Dr. Vicente Polimeni, de Las Heras, y la Báscula de la Nave Cultural. Bailarines contemporáneos: desde el 1 de febrero, de lunes a viernes de 20 a 23.30, en el Estadio cubierto Dr. Vicente Polimeni.

desde el 1 de febrero, de lunes a viernes de 20 a 23.30, en el Estadio cubierto Dr. Vicente Polimeni. Actores y actrices: desde el 1 de febrero, de lunes a viernes de 20 a 23.30, en la Nave Cultural.

desde el 1 de febrero, de lunes a viernes de 20 a 23.30, en la Nave Cultural. Artistas del Calendario Vendimia: desde el 1 de febrero, de lunes a viernes de 20 a 23.30, en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

desde el 1 de febrero, de lunes a viernes de 20 a 23.30, en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Jefes de boca, traspuntes y traspuntes utileros: desde el 15 de febrero, de lunes a viernes de 20 a 23.30. El lugar de ensayo todavía debe confirmarse.

Qué hacer si hay problemas con la inscripción

En caso de tener inconvenientes o dudas durante el proceso de inscripción, los interesados podrán comunicarse por correo electrónico a artistasvendimia@mendoza.gov.ar.

En el mensaje deberán incluir nombre completo, DNI, una descripción del problema o consulta y un teléfono de contacto.

La próxima Fiesta Nacional de la Vendimia tendrá como espectáculo central “Vendimia de una misma raíz”, bajo la dirección general de Néstor Alberto Giménez Celi. El Acto Central y su repetición están previstos para el 6 y 7 de marzo de 2027, respectivamente, en el Teatro Griego Frank Romero Day.