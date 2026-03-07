Vendimia 2026: la reina que emocionó con un mensaje en lengua de señas durante el Carrusel

Victoria Segura, representante de Guaymallén, protagonizó uno de los momentos más emotivos del Carrusel al agradecer a su familia y compartir un gesto inclusivo que fue celebrado por el público.

La representante de Guaymallén, Victoria Segura, fue una de las grandes protagonistas del Carrusel de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Desde su carro vendimial, la joven saludó a mendocinos y turistas que colmaron las calles del recorrido y aprovechó el momento para compartir mensajes cargados de emoción y orgullo por su departamento.

Durante el desfile, Segura agradeció el acompañamiento de su familia y de quienes la apoyaron en su camino vendimial. “Gracias por venirme a apoyar, por acompañarme siempre en cada paso que doy. Los amo mucho y son mi pilar y mi fuerza para seguir luchando todos los días”, expresó.

Uno de los momentos más destacados de su paso por el Carrusel fue cuando decidió dirigirse al público en lengua de señas. El gesto fue celebrado por los presentes y por quienes seguían la transmisión, ya que sumó un fuerte mensaje de inclusión dentro de una de las celebraciones culturales más importantes de Mendoza.

A lo largo del recorrido, la candidata también compartió historias vinculadas a la cultura, el patrimonio y los sitios emblemáticos de Guaymallén, transmitiendo el vínculo que el departamento mantiene con su historia y su gente.

En el carro estuvo acompañada por la virreina de Guaymallén, Natalia Sánchez; la reina de la Capital del Espumante, Camila Botacaulli; y las representantes distritales que participaron de la última elección departamental.

El carro vendimial que transportó a la comitiva fue diseñado por artistas de la Fundación El Galpón y estuvo inspirado en la fiesta departamental “Guaymallén de mis amores”.

La propuesta artística recreó una serie de pequeñas historias de amor ambientadas en distintas épocas. Cada escena reflejaba formas de comunicación propias de cada tiempo, como una manera de representar los cambios culturales y sociales del departamento.

A través de esa puesta en escena, el diseño buscó mostrar a Guaymallén como un territorio de encuentro, trabajo y esperanza, donde las historias cotidianas de su gente forman parte de la identidad colectiva. Además, el carro incorporó elementos que evocan el paisaje urbano y las construcciones tradicionales de fines del siglo XIX. Texturas, líneas y superposición de materiales recrearon la identidad vinculada al desarrollo comercial y agrícola del departamento, reconocido por su fuerte tradición productiva y cultural.

La participación de Victoria Segura en el Carrusel también se da en un contexto particular para el departamento. Este año, Guaymallén recuperó oficialmente la figura de la Reina de la Vendimia. La Municipalidad restableció esta denominación tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que declaró inconstitucional la ordenanza que había reemplazado el título de “Reina” por el de “Representante”.

Luego de la evaluación de la Comisión Vendimia 2026, el departamento resolvió volver al sistema tradicional vendimial, recuperando el título de Reina de la Vendimia de Guaymallén y alineándose nuevamente con la normativa provincial. Según la fundamentación cultural, la figura de la reina representa un símbolo profundamente arraigado en la historia mendocina y está vinculada al patrimonio cultural y a la tradición vitivinícola de la provincia.

Esta figura, vigente desde 1936, no se considera un concurso de belleza sino un rol de embajadora cultural, productiva y social de Mendoza. El intendente Marcos Calvente explicó que la decisión responde al cumplimiento del fallo judicial y a la necesidad de preservar la identidad vendimial.