Vendimia 2026: cuánto salen y cómo comprar las entradas para Luciano Pereyra, Abel Pintos y Ángela Leiva

Este jueves 12 de febrero comienza la venta oficial de entradas para la Vendimia 2026. Los tickets para el Acto Central en el Frank Romero Day y los shows de Luciano Pereyra, Abel Pintos, Ángela Leiva y Chaqueño Palavecino se podrán adquirir de manera online. Precios, abonos y cómo reservar para personas con discapacidad.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya puso en marcha la cuenta regresiva y este jueves 12 de febrero, desde las 13, quedará habilitada la venta de entradas online para la puesta en escena “90 cosechas de una misma cepa”.Además, las autoridades confirmaron quiénes serán los artistas que se presentarán en las repeticiones: Luciano Pereyra, el Chaqueño Palavecino y Abel Pintos.

Quienes quieran asistir al Teatro Griego Frank Romero Day deberán ingresar a entradaweb.com.ar, plataforma oficial para adquirir tickets tanto para el Acto Central (sábado 7 de marzo) como para la repetición y las noches de shows musicales.

Luciano Pereyra, Abel Pintos y Ángela Leiva en la Vendimia 2026

La agenda artística de este año incluye figuras centrales de la música nacional:

Domingo 8 de marzo: Repetición del Acto Central + Luciano Pereyra .

Repetición del Acto Central + . Lunes 9 de marzo: Chaqueño Palavecino , La Re Pandilla y Eugenia Quevedo.

, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo. Martes 10 de marzo: Abel Pintos, Ángela Leiva y Maggie Cullen.

Además, el sábado 7 se realizará la tradicional elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia.

Vendimia 2026: cuánto salen y cómo comprar las entradas

Para la noche principal del sábado 7 de marzo, los valores por sector son:

Malbec: $42.000

$42.000 Tempranillo (2, 3 y 4): $35.000

$35.000 Cabernet Sauvignon / Tempranillo (1 y 5): $28.000

$28.000 Chardonnay: $21.000

$21.000 Bonarda: $14.000

En esta jornada también participarán artistas mendocinos como Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.

Repetición y shows: cuánto cuestan las entradas

Domingo 8 de marzo – Repetición + Luciano Pereyra

Malbec: $28.000

$28.000 Tempranillo (2, 3 y 4): $28.000

$28.000 Cabernet Sauvignon / Tempranillo (1 y 5): $21.000

$21.000 Chardonnay: $14.000

Lunes 9 y martes 10 – Noches musicales

Para las jornadas sin repetición del Acto Central, donde se presentarán Chaqueño Palavecino y luego Abel Pintos y Ángela Leiva, los valores son:

Malbec: $65.000

$65.000 Cabernet Sauvignon / Tempranillo (2, 3 y 4): $55.000

$55.000 Tempranillo (1 y 5): $45.000

$45.000 Chardonnay / Bonarda: $35.000

Abono especial para las dos primeras noches

Quienes deseen asistir al Acto Central y su repetición podrán adquirir un abono con estos valores:

Malbec: $120.000

$120.000 Cabernet Sauvignon / Tempranillo (2, 3 y 4): $100.000

$100.000 Tempranillo (1 y 5): $80.000

$80.000 Chardonnay / Bonarda: $60.000

Una vez realizada la compra online, será obligatorio realizar el canje por la entrada física entre el lunes 3 y el domingo 9 de marzo en los puntos que informará la organización.

Vendimia 2026: entradas para personas con discapacidad

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza, junto a la Dirección Provincial de Atención a Personas con Discapacidad, informó que desde el jueves 12 de febrero a las 9 se habilitará la reserva de entradas para personas con discapacidad.

El sector Torrontés estará destinado exclusivamente a este público. Para acceder, deberán completar un formulario online disponible el mismo día.

Requisitos

Contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente .

. Se entregarán dos entradas por persona : una para el titular y otra para su acompañante.

: una para el titular y otra para su acompañante. Cada solicitante podrá elegir solo una noche.

El formulario permanecerá habilitado hasta completar el cupo y la confirmación llegará por correo electrónico dentro de las 48 horas.

Quienes reciban la aprobación deberán retirar sus tickets del 23 al 27 de febrero, de 8 a 15, en la Dirección Provincial de Atención a la Persona con Discapacidad (Pedro Molina 565, Ciudad), presentando DNI.