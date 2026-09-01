Vendía medidores de luz robados por Marketplace y fue detenido en Godoy Cruz

La Policía de Mendoza detectó en Marketplace una publicación sospechosa y logró recuperar tres medidores de energía denunciados como robados. Un hombre de 42 años fue aprehendido en el barrio La Estanzuela, en Godoy Cruz.

La Policía de Mendoza identificó una publicación en redes sociales en la que se ofrecían medidores a un precio llamativamente bajo. La investigación permitió establecer que los dispositivos habían sido denunciados como robados y recuperar tres unidades.

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre de 42 años que ofrecía a través de redes sociales medidores de energía denunciados como robados. El procedimiento se realizó en Godoy Cruz y estuvo a cargo de la División Investigaciones Integradas y Leyes Especiales (DIILE), dependiente de la Dirección General de Investigaciones.

La investigación comenzó a partir de tareas de seguimiento realizadas en plataformas digitales. En ese contexto, los efectivos detectaron en Marketplace una publicación en la que se ofrecían medidores de energía a un valor considerablemente inferior al habitual.

A partir de la publicación, los investigadores comenzaron a verificar el origen de los dispositivos. Según se pudo establecer, se trataba de medidores nuevos cuya numeración correspondía a la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz.

Además, los efectivos constataron que los elementos estaban vinculados con una denuncia previa por sustracción, por lo que profundizaron las tareas para identificar a la persona que los ofrecía y determinar dónde se encontraban.

Detuvieron al vendedor y recuperaron tres medidores

La investigación permitió identificar al vendedor y localizarlo en el barrio La Estanzuela, en Godoy Cruz.

Al momento del procedimiento, el hombre tenía en su poder tres medidores de energía que coincidían con los ofrecidos en la publicación de Marketplace. De acuerdo con la información policial, tampoco contaba con documentación que permitiera acreditar la procedencia de los dispositivos.

Por disposición de la Oficina Fiscal N° 10, los investigadores procedieron al secuestro de los tres medidores y de un teléfono celular. El hombre quedó aprehendido y a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar su responsabilidad y establecer el origen de los elementos.

El operativo se realizó bajo la Ley del Cobre

El procedimiento forma parte de los controles establecidos por la Ley 9747/22, conocida como Ley del Cobre, que establece un régimen preventivo y de control sobre las actividades vinculadas con metales no ferrosos.

En este caso, los medidores de energía quedaron alcanzados por las tareas de control debido a que contienen componentes de cobre y aluminio, materiales que pueden ser extraídos y posteriormente incorporados a circuitos ilegales de comercialización.

La normativa integra las herramientas del Plan Integral del Cobre, impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza. El objetivo es reforzar la trazabilidad de estos materiales, prevenir su sustracción y avanzar también sobre los circuitos utilizados para su posterior comercialización.

De esta manera, la investigación que comenzó con una publicación en una plataforma digital permitió recuperar los medidores denunciados como robados y detener al presunto vendedor.