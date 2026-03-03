Vecinos se manifestaron para apoyar al comerciante que atropelló y mató a un ladrón en Las Heras: “Mi hijo sale a trabajar no a matar gente”

Vecinos del barrio Altos del Oeste se movilizaron para pedir la liberación del comerciante detenido tras atropellar y matar a un ladrón luego de un robo en su casa. Aseguran que es “una buena persona” y que actuó en un contexto de inseguridad y desesperación.

Inseguridad en Mendoza, legítima defensa y conmoción en Las Heras. Más de un centenar de vecinos del barrio Altos del Oeste se manifestaron para respaldar al comerciante que persiguió a dos delincuentes que habían ingresado a su casa, atropelló a uno de ellos y que murió en el lugar. La fiscalía analiza si se trató de un caso de exceso en la legítima defensa, sin embargo, sus familiares y amigos señalaron que es una buena persona, pero que la inseguridad en la zona se ha vuelto moneda frecuente.

La tranquilidad habitual del barrio Altos del Oeste, en Las Heras, se vio sacudida por un episodio que volvió a poner en debate la inseguridad en Mendoza y los límites de la legítima defensa. Un comerciante de 43 años, cuya identidad se preserva y será mencionado como Franco, quedó aprehendido luego de atropellar y matar a uno de los delincuentes que, según la investigación, había ingresado a su vivienda durante la madrugada para robar una bicicleta.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana del martes. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, dos hombres entraron a la propiedad mientras la familia dormía. Tras advertir la situación y en medio de un momento de extrema tensión, según la familia, uno de los ladrones golpeó a su esposa en el pecho, el dueño de casa salió en su camioneta para perseguirlos. La persecución se extendió por unas cuatro cuadras y terminó cuando uno de los sospechosos fue atropellado. Murió en el lugar. El otro logró escapar y es intensamente buscado.

La causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios, Andrea Lasso, quien aguarda los resultados de la necropsia y las pericias accidentológicas para determinar la mecánica del hecho y definir la situación procesal del comerciante. La Justicia deberá establecer si actuó en legítima defensa o si existió un exceso punible en el marco de la persecución. Fuentes del caso indicaron que el fallecido registraba múltiples antecedentes policiales y había sido detenido en reiteradas oportunidades durante los últimos años.

Los vecinos se manifestaron para que liberen al comerciante detenido: “Todos por Franco”

Mientras avanza la investigación, la escena en el barrio fue elocuente. Más de 100 vecinos se concentraron en la calle Horcones para expresar su apoyo al comerciante y su familia. Con carteles y aplausos, reclamaron su liberación y denunciaron el hartazgo frente a los reiterados hechos de inseguridad.

“Es una excelente persona, trabajador, solidario. Jamás tuvo una actitud violenta”, coincidieron quienes lo conocen desde hace más de dos décadas, cuando abrió su negocio en la zona. La familia aseguró que el hombre se encuentra “conmocionado y angustiado” por lo ocurrido.

Su padre sostuvo que se trató de un hecho “involuntario” y remarcó que su hijo “salió a trabajar, no a matar”. También apuntó contra el Estado por la falta de políticas frente a las adicciones y la delincuencia, al señalar que “hoy hay dos víctimas”.

“La gente automáticamente hizo esto, no lo pedimos”, expresó y señaló que la esposa de su hijo, quien fue agredida durante el robo, estaba conmocionada por la situación de su esposo que estaba detenido por “algo que no debería haber ocurrido”.

Durante la manifestación, los testimonios fueron contundentes. “Es amigo, lo conocemos desde que nos entregaron el barrio. Es una persona solidaria, siempre ayudó a todos. En su comercio le robaron muchas veces y los delincuentes entraban y salían”, expresó uno de los vecinos.

La frase que más se repitió fue: “Todos somos Franco”. Para muchos, el comerciante reaccionó instintivamente ante una situación extrema. “Si se te meten a tu casa y golpean a tu familia, ¿qué hacés?”, planteó otro manifestante.

Los vecinos también apuntaron contra el sistema judicial. “No puede ser que el trabajador esté preso y los delincuentes libres. Pedimos justicia y seguridad”, reclamaron.