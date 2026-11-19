Los habitantes del barrio aseguran que durante los últimos días se multiplicaron los robos de medidores y flexibles. Además del costo de las reparaciones, advierten por las pérdidas de gas que quedan en las viviendas y reclaman mayor presencia policial y de preventores.

Vecinos del barrio Parque Norte, en Las Heras, reclaman mayor seguridad por los reiterados robos de medidores de gas. Según contaron, durante la última semana varios domicilios fueron afectados por estos hechos y algunos habitantes ya tuvieron que reparar sus instalaciones más de una vez.

En algunos casos, los delincuentes arrancan los medidores o los flexibles y provocan pérdidas de gas que pueden poner en riesgo a las familias. A esto se suma el gasto que deben afrontar para reparar los daños y volver a contar con el servicio.

Roxana, una de las vecinas afectadas, explicó que los robos vienen ocurriendo desde hace tiempo, aunque durante los últimos días se repitieron con mayor frecuencia.

“Este barrio es bastante tranquilo, pero hace una semana que hemos sufrido una seguidilla de robos, sobre todo en la calle sin nombre“, contó.

La mujer señaló que varios vecinos fueron víctimas de la misma modalidad y advirtió sobre los daños que quedan después de cada episodio. “Más allá del robo de los flexibles, también tironean el medidor y dejan pérdidas de gas. Puede haber una explosión. Ya es insostenible este tema“, expresó.

Los robos también representan un problema económico para las familias. Roxana calculó que las reparaciones cuestan entre $80.000 y $120.000, según los daños que haya sufrido cada instalación.

La situación llevó a algunos habitantes a colocar protecciones para evitar que vuelvan a llevarse los elementos de los medidores. La vecina explicó que, después de los robos, deben soldar y proteger parte de las instalaciones, pero dejar accesibles el visor para que Ecogas pueda realizar las mediciones y la llave de paso para eventuales emergencias.

Los habitantes de Parque Norte aseguran que los hechos delictivos también comenzaron a afectar otros sectores de las propiedades. Según contaron, durante las últimas noches hubo robos de bicicletas, elementos de vehículos y pertenencias guardadas en las cocheras.

“Empiezan por algo pequeño y cuando querés acordar se te meten adentro de la casa“, manifestó uno de los vecinos.

Por ese motivo, reclaman que la Policía y los preventores municipales recorran el barrio con mayor frecuencia, especialmente durante la noche, cuando aseguran que se producen la mayoría de los episodios.

Otra vecina contó que la semana pasada se comunicó con los preventores para pedir que pasaran por la zona, pero afirmó que no obtuvo respuesta.

“Supuestamente iban a pasar y no pasaron nunca. Al mediodía no tanto, pero en la noche conviene que pasen unos preventores, un policía. Directamente que pasen“, pidió.

Ante la seguidilla de robos, el habitante de la zona planteó algunas de las medidas que han tomado: “hay vecinos que están tan enojados que han tenido que poner carteles que tienen armas. ¿Qué queremos? ¿Volver al viejo oeste?”, cuestionó

El hombre insistió en que necesitan más presencia policial y de la Guardia Urbana para evitar que los robos continúen y que la situación avance hacia hechos más graves.

El reclamo de los habitantes también alcanza a la señalización de las calles. Una de las vecinas explicó que hace dos años comenzaron las gestiones para que una de las arterias del barrio tuviera un nombre oficial.

Sin embargo, los vecinos aseguran que todavía no colocaron los carteles con el nombre y que tampoco logran identificar correctamente la calle en los mapas digitales.

“Hace dos años iniciamos el trámite, tenemos la resolución, la calle ya tiene su nombre. Pero hemos ido 10.000 veces a la Municipalidad y no colocan el cartel y, por supuesto, tampoco estamos en Google. No tenemos ubicación“, explicó la mujer.