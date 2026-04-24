Vecinos de La Favorita reclaman por la falta de agua: “Hacen arreglos a medias y el problema vuelve”

Hace meses que familias del barrio sufren cortes en el suministro. Denuncian problemas estructurales, vandalismo y falta de soluciones.

La falta de agua en La Favorita volvió a encender la alarma entre los vecinos, quienes denuncian cortes constantes en el suministro de agua potable desde hace meses. Según relatan, la situación no es nueva, pero en los últimos días se volvió crítica: hay hogares que llevan más de 48 horas sin una sola gota de agua, lo que complica tareas básicas como cocinar, higienizarse o limpiar.

De acuerdo a los testimonios, los problemas se deben a múltiples factores. Por un lado, los bajos niveles de abastecimiento en Alto Godoy y, por otro, hechos de vandalismo que dañan válvulas y cañerías. Además, los vecinos cuestionan la falta de obras definitivas y aseguran que las soluciones implementadas han sido parciales. “Hacen arreglos a medias y el problema vuelve”, señalaron.

Este problema impacta de lleno en los vecinos de la zona y en la vida cotidiana de las familias que tienen que destinar horas para poder buscar algún bidón de agua en la casa de algún familiar, almacenar el suministro en tachos o reducir el consumo hasta el mínimo. “El que tiene vehículo puede ir a buscar a algún lugar, pero el que no tiene como hace, como te higienizas, como comés o trabajas”, reclamó una vecina cansada de la situación.

“No tenemos agua hace más de dos días, ni para bañarnos ni para cocinar, nada. Últimamente, nos está faltando mucho”, expresó una vecina, reflejando una realidad que se repite en distintos sectores del barrio. La situación es aún más compleja para adultos mayores, niños y trabajadores, que dependen del agua para actividades esenciales.

Reclamos sin respuesta y preocupación por la falta de agua

Los habitantes de La Favorita aseguran haber realizado múltiples reclamos ante organismos como AySAM y el municipio, pero denuncian falta de respuestas concretas. “Nadie nos da respuesta. Dicen que hay un presupuesto para arreglar la cisterna, hacen las obras a medias y no tenemos ni idea de que pasa”, señalaron.

En algunos casos, recibieron asistencia con camiones cisterna, aunque advierten que el agua entregada no era apta para consumo, lo que limita su uso únicamente a higiene básica. “Esto ya es un problema de salud”, remarcaron, ante el riesgo que implica la falta de agua potable en los hogares.

Frente a la falta de soluciones, los vecinos comenzaron a organizarse para realizar nuevos reclamos colectivos y exigir respuestas urgentes a las autoridades. El objetivo es visibilizar una problemática que, aseguran, lleva más de dos años sin resolverse y que hoy afecta directamente la calidad de vida en La Favorita.