“Vamos a pedir justicia para que por lo menos pague algo este asesino”: a un año de la muerte de Alejo Montenegro la familia pide justicia con el conductor que lo atropelló

Familiares, amigos y vecinos de Alejo Montenegro volvieron a marchar en Rodeo del Medio a un año del siniestro vial en el que murió el joven, en un reclamo que exige justicia, el avance de la causa judicial y cambios en las leyes contra la conducción bajo los efectos del alcohol.

En Rodeo del Medio, familiares, amigos, vecinos y la comunidad educativa de la Iglesia María Auxiliadora realizaron una movilización a un año del fallecimiento de Alejo Montenegro, ocurrido en un siniestro vial que aún genera profundo dolor y reclamos de justicia.

La convocatoria surgió desde la propia iglesia y reunió a una importante cantidad de personas que acompañaron a la familia del joven, en un nuevo pedido de justicia y de cambios en la legislación vinculada a la conducción bajo los efectos del alcohol.

Un reclamo que vuelve a las calles

Jimena, madre de Alejo, expresó el sentimiento de la familia en esta nueva jornada de movilización. Con fuerte emoción, sostuvo: “Vamos a pedir justicia para que por lo menos pague algo este asesino”, en referencia al conductor imputado.

La mujer también remarcó que el objetivo del reclamo va más allá del caso puntual y busca evitar nuevas tragedias: “Queremos que cambien las leyes y que los borrachos al volante paguen. Que haya justicia para todas las víctimas”.

En su recuerdo de Alejo, lo definió como “un ser maravilloso, especial, buena persona”, y destacó el vínculo cercano que mantenía con sus amigos y su entorno.

La situación judicial de la causa

La abogada de la familia, Susana Soleti, informó que la causa se encuentra avanzada y que el imputado ya fue requerido a juicio. Según detalló, la audiencia está prevista para el 8 de agosto.

Soleti remarcó la necesidad de un cambio en la calificación legal del hecho, ya que actualmente se investiga como homicidio culposo. Sin embargo, planteó que debería considerarse un agravante por la conducción con alcohol en sangre:

“Cuando una persona se sube a un vehículo habiendo consumido alcohol, es probable y previsible que pueda generar una situación de este tipo”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo de la querella es acompañar a la familia en el juicio y reforzar el pedido de una calificación más severa.

El dolor de la familia

El padre del joven, Sebastián Montenegro, también participó de la movilización y expresó el impacto emocional que continúa generando el caso.

“Cada vez se siente más el dolor y el enojo. No tenemos respuestas y el chico sigue estando por la calle”, afirmó. Además, cuestionó la falta de avances que, según su mirada, generan angustia y preocupación en el entorno familiar.

El hombre también destacó el acompañamiento de amigos y seres queridos de su hijo, a quienes describió como un sostén fundamental en este proceso.

Durante la movilización, los presentes insistieron en la necesidad de reforzar los controles de alcoholemia y endurecer las penas para quienes conduzcan bajo efectos del alcohol. También remarcaron que no se trata de un problema exclusivo de jóvenes, sino de toda la sociedad.

El imputado en la causa es Joaquín Pastorelli Valentín quien continúa vinculado al proceso judicial mientras la familia de Alejo y la comunidad sostienen el pedido de justicia.

La jornada concluyó con una nueva marcha en Rodeo del Medio, donde se reiteró el pedido de justicia y el compromiso de mantener vivo el reclamo para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.