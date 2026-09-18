“Vamos a arrasar con todas las lacras y ratas zurdas”: el mensaje que obligó a evacuar la Universidad de Mendoza

La Universidad de Mendoza recibió este viernes una amenaza por correo electrónico que advertía sobre una supuesta masacre con armas y explosivos. El mensaje obligó a evacuar las instalaciones y activar un operativo de seguridad en Ciudad.

Una amenaza de ataque obligó este viernes a evacuar la Universidad de Mendoza y activar un importante operativo de seguridad en la zona de Arístides Villanueva y Huarpes en pleno centro mendocino. La intimidación llegó a través de un correo electrónico dirigido a la institución y contenía amenazas contra integrantes de la comunidad universitaria. El mensaje advertía sobre un supuesto ataque durante la jornada y aseguraba que su autor contaba con armas y explosivos.

El mensaje incluía expresiones de extrema violencia y afirmaba que quien lo había enviado pertenecía a una supuesta organización denominada “984”. Entre las frases difundidas aparece una amenaza contra integrantes del sistema educativo y una referencia explícita a la intención de realizar una masacre en la Universidad de Mendoza.

El correo también mencionaba la utilización de armas y explosivos y estaba acompañado por una imagen de una persona con el rostro cubierto y un arma blanca.

Sin embargo, hasta el momento no está confirmada la existencia de una organización paramilitar con presencia en Mendoza detrás del mensaje, ni tampoco la identidad de quien lo envió. La autoría y el origen de la amenaza forman parte de la investigación.

La amenaza fue detectada durante la mañana y rápidamente se puso en marcha el protocolo de seguridad.

Estudiantes, docentes y trabajadores debieron abandonar las instalaciones mientras se desarrollaba el procedimiento. La situación también generó un corte preventivo del tránsito en el sector de Arístides Villanueva y Huarpes.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal especializado de la División Explosivos, que ingresó al edificio para revisar las instalaciones y determinar si existía algún elemento peligroso.

La inspección finalizó sin que se detectaran explosivos ni elementos sospechosos dentro de la sede. Una vez finalizada la inspección, se permitió nuevamente el ingreso al edificio para que estudiantes y docentes pudieran recuperar sus pertenencias.

Sin embargo, la Universidad de Mendoza comunicó que las actividades académicas y administrativas presenciales quedaron suspendidas durante el resto de la jornada. La medida alcanzó a las distintas sedes de la institución, mientras las autoridades avanzaban con las actuaciones correspondientes para determinar el origen de la amenaza.

Qué significa el número 984 mencionado en el mensaje

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la referencia al número 984, utilizado por quien realizó la amenaza.

La denominación apareció recientemente en otras intimidaciones dirigidas contra instituciones educativas argentinas. En esos episodios fue vinculada en publicaciones periodísticas con la red internacional 764, aunque eso no permite afirmar por sí mismo que exista una conexión entre los distintos hechos ni que el responsable de la amenaza en Mendoza pertenezca a esa red.

El FBI estadounidense sí tiene identificada a 764 y otras redes violentas online como grupos que operan principalmente a través de internet y que han sido investigados por manipulación, coerción y explotación de personas vulnerables, especialmente menores. La agencia también advierte que existen distintas ramificaciones y denominaciones asociadas a estas redes.

Por eso, la referencia a 984 será uno de los elementos que deberán analizar las autoridades para determinar si se trata de una amenaza aislada, una imitación de otros mensajes o si existe alguna conexión con episodios anteriores.

Más allá de que el operativo no haya encontrado explosivos dentro de la Universidad de Mendoza, la amenaza generó un importante despliegue policial y obligó a suspender las actividades de la institución.

Ahora la investigación deberá avanzar sobre el origen del correo electrónico, su autoría y las referencias utilizadas en el mensaje.