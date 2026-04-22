Vacunas contra la gripe: preocupa el faltante en las farmacias

Demoras en la distribución generan faltantes temporales en farmacias, pero aseguran que en una semana se normalizará el acceso gratuito a las vacunas para afiliados del PAMI.

Afiliados del PAMI enfrentan demoras para acceder a la vacuna contra la gripe en farmacias de la provincia, debido a la distribución escalonada de dosis. Desde el sector farmacéutico solicitaron paciencia y aseguraron que la situación se regularizaría en el corto plazo.

Según un relevamiento realizado en distintos puntos, la disponibilidad de vacunas es dispar: mientras algunas farmacias ya recibieron dosis, otras aún no cuentan con stock suficiente. En ciertos casos, incluso, las vacunas que llegaron ya estaban asignadas a pacientes previamente registrados, lo que impide atender a la demanda espontánea.

Desde el Colegio Farmacéutico explicaron que la entrega de vacunas se realiza por tandas. Las dosis son enviadas por el PAMI a las droguerías, que luego se encargan de distribuirlas a las farmacias. Este esquema genera que, durante algunos días, haya faltantes temporales hasta que se completa la cadena de abastecimiento.

Farmacéuticos señalaron que actualmente comenzó a llegar la segunda tanda de vacunas, tras una primera remesa que se aplicó a principios de abril. Sin embargo, la alta demanda provoca que las dosis se agoten rápidamente en los comercios que ya las recibieron.

En este contexto, estiman que en un plazo de entre siete y diez días todas las farmacias contarán con stock suficiente para atender a los afiliados. Además, indicaron que en los próximos días también comenzarán a llegar las vacunas contra el neumococo, destinadas a reforzar la cobertura en adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Desde el sector recordaron que todas las farmacias habilitadas pueden aplicar las vacunas con los mismos estándares de calidad, ya que los profesionales farmacéuticos están capacitados para llevar adelante el proceso de inmunización.

Por último, remarcaron que tanto la vacuna antigripal como la del neumococo son gratuitas para los afiliados del PAMI, incluyendo a mayores de 65 años y menores con patologías de riesgo, quienes también reciben dosis, aunque en menor cantidad en esta etapa inicial de distribución.