Vacaciones económicas: un rincón natural de Mendoza ideal para disfrutar el fin de semana

A pocos kilómetros de la Ciudad de Mendoza, la Reserva Natural Villavicencio se presenta como una opción ideal para unas vacaciones económicas en verano, con paisajes de montaña, miradores panorámicos y un entorno natural que combina historia, biodiversidad y tranquilidad.

En plena temporada de calor, cada vez más personas buscan vacaciones económicas en Mendoza sin resignar paisajes imponentes ni experiencias al aire libre. A pocos kilómetros de la Ciudad y lejos del turismo masivo, la Reserva Natural Villavicencio se presenta como una alternativa ideal para una escapada de verano entre montañas, silencio y senderos panorámicos.

Cómo llegar a la Reserva Natural Villavicencio

Ubicada en el piedemonte mendocino, la Reserva Villavicencio abarca más de 70 mil hectáreas de territorio protegido. Se trata de un ecosistema clave para la provincia, donde conviven especies de flora autóctona como jarillas y pastizales de altura, junto a fauna característica de la región, entre ellas guanacos, zorros y aves rapaces.

Para llegar desde el centro de Mendoza se debe tomar el camino por la Ruta 52, aproximadamente es una hora de viaje hasta la entrada de la reserva o los caracoles de Villaviciencio.

Qué visitar en Villavicencio

Uno de los puntos más destacados es el tradicional Camino de los Caracoles de Villavicencio por la ruta 52, una ruta de montaña con curvas pronunciadas que ofrece vistas panorámicas únicas. El recorrido puede realizarse en vehículo y cuenta con distintos miradores naturales desde donde se aprecia la inmensidad del cordón montañoso.

Además, la reserva dispone de senderos señalizados para caminatas, ideales para quienes desean conectar con la naturaleza sin grandes exigencias físicas. Durante el verano, estos recorridos se convierten en una opción atractiva para evitar el ruido urbano y el movimiento turístico intenso de otros puntos de la provincia.

Dentro del predio se encuentra el histórico Hotel Villavicencio, un edificio emblemático de principios del siglo XX que se transformó en símbolo del lugar. Aunque el hotel ya no funciona como alojamiento tradicional, su arquitectura continúa siendo uno de los principales atractivos para los visitantes, ya que se puede recorrer sus jardines, parador y disfrutar de las vistas de la precordillera, lo que hay que tener en cuenta es que se debe abonar una entrada.

También se pueden hacer actividades cómo:

Villavicencio Park (Aventura): Ofrece tirolesas (700 metros), arborismo en los jardines del hotel y una “tirolesa estilo Superman” de 100 metros.

Ofrece tirolesas (700 metros), arborismo en los jardines del hotel y una “tirolesa estilo Superman” de 100 metros. Monumento de Canota : Sitio histórico destacado donde se dividieron las tropas del Ejército de los Andes.

Sitio histórico destacado donde se dividieron las tropas del Ejército de los Andes. Observación de Aves (Birdwatching): Actividad especializada para identificar especies locales junto a guardaparques.

Por su cercanía a la Ciudad de Mendoza y su valor ambiental, la Reserva Natural Villavicencio se posiciona como una de las mejores opciones para una escapada corta, económica y rodeada de naturaleza. Un destino que combina historia, biodiversidad y paisajes imponentes, ideal para disfrutar del verano sin salir de la provincia.