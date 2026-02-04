Vacaciones económicas en Mendoza: un bosque inundado atravesado por un arroyo a dos horas de la ciudad

A menos de dos horas del centro de Mendoza, un bosque secreto en Tunuyán se posiciona como una de las mejores opciones para quienes buscan, contacto con la naturaleza junto al río, en pleno corazón de la cordillera.

En medio de los cerros y con el sonido constante del arroyo como protagonista, existe un rincón natural que en los últimos meses ganó notoriedad en redes sociales y se transformó en una alternativa ideal para pasar el día sin gastar de más en estas vacaciones de verano en Mendoza. Se trata de un bosque inundado en Tunuyán ubicado en el Manzano Histórico.

Ubicado a escasos metros del Manzano Histórico, dentro del departamento de Tunuyán, este sitio se encuentra a menos de dos horas del centro de Mendoza y muy cerca de grandes atractivos como el Paso de Los Puntanos. El lugar se destaca por su entorno agreste, dominado por bosques y ríos que recorren la zona.

Dónde queda y cómo llegar al Manzano Histórico

Desde el Gran Mendoza, el camino más utilizado es tomar la Ruta Provincial 40 hasta la zona de Ugarteche y seguir por la ruta 86 hasta el centro de Tupungato. Luego se debe seguir pro la ruta 89 que desemboca en la ruta 94 y en el Manzano Histórico.

Sin embargo, si uno sigue por los costados del monumento se puede encontrar con un bosque inundado atravesado por un arroyo de agua cristalina. La popularidad del lugar se disparó luego de que un video del creador de contenido eljoni_ok se volviera viral, mostrando este lugar escondido de Mendoza que sorprendió por su belleza natural.

Desde allí, caminando por sectores menos transitados del predio, se puede acceder a este rincón natural que sorprende por su belleza y tranquilidad. Eso sí, quienes visiten el lugar deben hacerlo con responsabilidad, cuidando el entorno y respetando el paisaje, para que este tesoro natural del Valle de Uco pueda seguir siendo disfrutado por todos.

Qué hacer en Tunuyán y alrededores

De acuerdo con la Cámara de Turismo de Mendoza, entre las actividades más elegidas en el Manzano Histórico se encuentran el senderismo suave, la observación de aves y fauna local, la fotografía de paisajes y las jornadas recreativas a orillas del arroyo.

A pocos minutos, el Manzano Histórico suma un fuerte atractivo cultural e histórico. Allí descansó el General José de San Martín en 1823, tras cruzar la cordillera por el paso El Portillo, al finalizar la gesta libertadora. El lugar conserva espacios emblemáticos como el Monumento del Retorno del General San Martín, el Retoño del Manzano Histórico y una muestra sanmartiniana.

Además, el Museo Arqueológico de la zona permite conocer el origen de los primeros habitantes del Valle de Uco, sus costumbres y formas de vida. El predio también cuenta con áreas recreativas, plaza de juegos, paseo de artesanos y propuestas de turismo de naturaleza y aventura, como cabalgatas, senderismo guiado, parapente y opciones gastronómicas regionales.