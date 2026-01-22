Vacaciones económicas en Mendoza: el cañón escondido de Cacheuta que se volvió furor para pasar el verano

A poco más de una hora del centro de Mendoza, un cañón secreto en Cacheuta se posiciona como una de las mejores opciones para quienes buscan, contacto con la naturaleza junto al río Mendoza, en pleno corazón de la cordillera.

En medio de los cerros y con el sonido constante del río Mendoza como protagonista, existe un rincón natural que en los últimos meses ganó notoriedad en redes sociales y se transformó en una alternativa ideal para pasar el día sin gastar de más en estas vacaciones de verano. Se trata de un cañón escondido en Cacheuta, un espacio poco conocido que combina paisajes de montaña, agua fresca y aire puro, perfecto para el verano mendocino.

Ubicado en Cacheuta, dentro del departamento de Luján de Cuyo, este sitio se encuentra a solo una hora del centro de Mendoza y muy cerca de las tradicionales termas de Cacheuta. El lugar se destaca por su entorno agreste, dominado por formaciones rocosas y márgenes naturales que invitan a descansar, refrescarse y disfrutar de la naturaleza sin necesidad de pagar entradas.

Cómo llegar al cañón secreto de Cacheuta

Desde el Gran Mendoza, el camino más utilizado es tomar el Corredor del Oeste hasta empalmar con la Ruta Provincial 82. El recorrido continúa por Las Compuertas y Blanco Encalada hasta llegar al Puente Frasca, un punto clave para acceder a esta zona.

El Puente Frasca, construido en la década de 1930 por el ingeniero Jorge Frasca, es considerado una joya histórica de la provincia. A pesar de las obras de modernización sobre la RP 82, la estructura fue preservada por su valor patrimonial y, en la actualidad, se proyecta la construcción de un puente mellizo para descomprimir el tránsito vehicular, dejando el original con uso peatonal y turístico.

En los últimos años, muchos mendocinos comenzaron a descender desde este sector hacia las márgenes del río, especialmente durante los días de intenso calor. La popularidad del lugar se disparó luego de que un video del creador de contenido eljoni_ok se volviera viral, mostrando este cañón escondido que sorprendió por su belleza natural.

Para llegar al río, quienes circulan en sentido hacia Cacheuta deben cruzar la Ruta 82 y bajar por una de las calles laterales. En un tramo hay escaleras y luego se continúa por un camino de tierra que desemboca directamente en el cauce del río.

Qué hacer en Cacheuta

Cacheuta es una localidad ubicada al norte del departamento Luján de Cuyo, en el límite con Las Heras, a orillas del río Mendoza y a 1.245 metros sobre el nivel del mar. Su principal motor económico es el turismo, impulsado por sus reconocidas aguas termales.

Las termas de Cacheuta cuentan con manantiales que oscilan entre 28°C y 40°C, y una amplia infraestructura que incluye el Hotel Termas de Cacheuta, spa, parque de agua termal, quinchos, churrasqueras, restaurantes y servicios de turismo aventura.

Además, el pueblo conserva atractivos históricos como la antigua Estación de Cacheuta y el tradicional Puente Colgante, uno de los puntos más fotografiados por turistas. En sus alrededores, artesanos locales ofrecen productos regionales, junto a una variada oferta gastronómica y de alojamiento en cabañas.

Desde 2018, Cacheuta y Potrerillos volvieron a estar conectados a través de un túnel sobre la RP 82, ingresando por la ruta del perilago, un recorrido que se transformó en un atractivo imperdible para quienes visitan la zona.