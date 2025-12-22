Vacaciones económicas en Mendoza: conocé el Aconcagua y una laguna soñada con una caminata apta para toda la familia

La montaña más grande América se encuentra en Las Heras y ofrece vistas imperdibles que no podés dejar de conocer a tan solo 2 horas del centro de Mendoza con senderos accesibles, aventura y mucha naturaleza.

Comenzó la temporada de verano y hay muchos mendocinos que ya empiezan a pensar en sus días de descanso, hasta dónde llega el bolsillo y qué lugares les gustaría conocer. Es por eso, que desde el Nueve.com te proponemos distintas alternativas de “Vacaciones económicas“. En esta oportunidad nos vamos al departamento de Las Heras, ya que alberga al pico más alto de toda América en el Parque Provincial Aconcagua y una oportunidad de conocer la zona con una caminata de 2 horas.

No hace falta que seas un deportista si queres conocer la reserva, puesto que cuenta con actividades que van desde dificultad baja, que se puede realizar en familia, y de alta dificultad para personas entrenadas.

Cómo llegar al Parque Provincial Aconcagua

El parque se encuentra a unos 185 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, sobre la Ruta Nacional 7, camino a Chile. El acceso principal es por el Centro de Visitantes Alfredo Magnani, en la Quebrada de Horcones. Desde allí parten los senderos habilitados para el público general.

El ingreso es apto para todas las edades y no requiere la contratación de guía para los circuitos turísticos básicos, lo que lo convierte en una excelente opción de turismo low cost en Mendoza.

Qué hacer en el Parque Provincial Aconcagua

El área protegida no solo conserva glaciares y paisajes de alta montaña, sino que también tiene un enorme valor histórico y cultural. Forma parte del Qhapaq Ñan, el antiguo Camino del Inca, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Dentro del parque se pueden recorrer tres circuitos principales:

Laguna de Horcones

Quebrada de Horcones

Quebrada Matienzo

El más elegido por las familias es el circuito interpretativo Laguna de Horcones, una caminata sencilla por senderos bien señalizados que culmina en el Mirador Panorámico de la Pared Sur, desde donde se aprecia la laguna y una vista imponente del Aconcagua. Es de dificultad baja y demanda alrededor de dos horas en total.

Para quienes cuentan con más tiempo y ganas, existe la posibilidad de extender el recorrido hasta el Puente de la Quebrada del Durazno, un puente colgante sobre el río Horcones. Este trayecto es de dificultad media, con unos 6 kilómetros ida y vuelta, y se desarrolla a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que puede sentirse la altura, especialmente en niños y adultos mayores.

El sendero de la Laguna de Horcones puede recorrerse durante todo el año, con ingreso permitido entre las 10 y las 16 horas, respetando el horario elegido al momento de comprar la entrada.

Un dato clave: los tickets no se venden en el lugar. Deben adquirirse previamente y se pueden abonar mediante Mercado Pago o Pago Fácil.

Valores de ingreso: