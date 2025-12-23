Vacaciones económicas en Mendoza: abrió la Playita de Luján, cuánto sale la entrada y los horarios especiales para Navidad

La municipalidad confirmó los horarios especiales para el 24 y 25 de diciembre en la Playita de Luján y en el Carrizal. Cómo podés sacar las entradas anticipadas.

Con la llegada del verano y el calor que no da tregua, la búsqueda de un lugar para fresco comienza a ser la prioridad de las familias mendocinas. Este 25 de diciembre no será la excepción, ya que se esperan altas temperaturas. Una de las opciones para pasar el feriado es Luján Playa en la Bajada al Río Mendoza y El Carrizal que tendrán un horario especial por las fiestas. Te contamos cuánto salen las entradas y cómo las podés comprar.

La Municipalidad de Luján de Cuyo inauguró sus dos espacios para las vacaciones de verano: Luján Playa – Bajada al Río Mendoza, ubicada sobre la Ruta 82, y Luján Playa Carrizal, en el dique. Ambos balnearios ya están en funcionamiento y cuentan con infraestructura renovada, controles de seguridad y servicios pensados para recibir a miles de visitantes durante todo el verano.

Cuáles son los horarios de la Playita de Luján y El Carrizal

Luján Playa Bajada al río es un balneario que está ubicado en el kilómetro 25 de la Ruta 82, en la localidad de Las Compuertas, camino a Cacheuta. Cuenta con un amplio espacio de estacionamiento para más de 700 vehículos, asistencia municipal permanente con un puesto fijo de enfermería, servicio de emergencia, bomberos, seguridad, defensa civil, guardavidas y baños.

Existe un sector de sombrillas y un espacio para practicar diferentes deportes. Todas estas disposiciones se complementan con una playa totalmente acondicionada para bañarse en el Río Mendoza.

Los días y horarios que estableció la Municipalidad de Luján de Cuyo para esta temporada, en ambos balnearios, son de lunes a lunes de 9 a 21. Sin embargo, el martes 24 de diciembre abrirán de 9 a 16. Mientras que el miércoles 25 abrirán desde las 9 hasta las 21.

Cuánto sale la entrada para la playita de Luján en 2025

En Luján Playa –Bajada al Río, uno de los clásicos del verano lujanino, estos son los precios:

Mayores $5.000

Menores de 4 a 12 años $3.000

Menores de 4 sin cargo

Autos $2.000 y motos $1.500.

Algo a tener en cuenta, es que hay que sacar las entradas de manera anticipada a través de Tu Entrada Web, con tarjeta o billeteras virtuales de pago. Si vas a Luján playa podés comprar las entras únicamente por QR en el lugar, ya que no se acepta efectivo.

COMPRÁ TUS ENTRADAS ACÁ

Cuánto sale la entrada para la playita de El Carrizal

Por su parte, Luján Playa El Carrizal cuenta con acceso al dique, pero, a su vez, tiene tres piletas de 24, 22 y 20 metros de diámetro. Cada una de estas piscinas contiene 30 sombrillas. El balneario también tiene estacionamiento para 400 autos, un módulo de control de ingreso, baños, guardavidas y seguridad permanente.

Por su parte, Luján Playa Carrizal, recordemos que por dos años el predio está concesionado a un privado, las tarifas para esta temporada son:

mayores $9.000

menores de 8 años $5.000 y menores de 4 años sin cargo.

En El Carrizal, el estacionamiento es gratuito y el ingreso puede abonarse en efectivo, con cualquier medio de pago digital o a través de Entrada Web.