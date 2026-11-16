Vacaciones de verano: cuánto cuesta y qué ofrece cada colonia de los principales clubes de Mendoza

Con el final del ciclo lectivo cada vez más cerca, las familias comienzan a buscar alternativas para organizar las vacaciones de los chicos. Natación, deportes, campamentos, talleres, música y hasta equitación forman parte de las propuestas de los clubes mendocinos, que ofrecen distintas modalidades y horarios para la temporada 2026-2027.

El verano empieza a hacerse sentir en Mendoza. Los días de calor, las actividades al aire libre y las vacaciones escolares están cada vez más cerca. Mientras los chicos esperan el último día de clases, muchos padres ya comenzaron a organizar cómo serán los próximos meses y dónde podrán llevarlos durante el receso.

En ese contexto, las escuelas o colonias de verano vuelven a convertirse en una de las alternativas más elegidas por las familias. Además de ofrecer un espacio de recreación y encuentro, permiten que niños y adolescentes realicen actividad física, aprendan a nadar, hagan nuevos amigos y disfruten de propuestas diferentes durante las vacaciones.

Los principales clubes de la provincia ya preparan sus programas para la temporada 2026-2027. Algunas instituciones tienen décadas de trayectoria en la organización de colonias y escuelas de verano, con equipos de profesores, coordinadores y personal especializado en actividades deportivas y recreativas.

Las propuestas son variadas: hay natación, fútbol, hockey, tenis, equitación, juegos, talleres y campamentos. También existen alternativas de turno mañana, turno tarde, doble jornada y horarios extendidos. En algunos casos, incluso se ofrece una hora adicional de guardia antes del ingreso o después de la salida, una opción pensada especialmente para las familias que necesitan compatibilizar los horarios laborales.

Otro aspecto importante es el presupuesto. Los valores cambian según el club, la duración de la jornada, la cantidad de hermanos inscriptos y, especialmente, si los chicos son socios o no de la institución. También hay diferencias según el medio de pago elegido.

Club Hípico Mendoza: natación, equitación y jornada extendida

El Club Hípico Mendoza propone una escuela de verano abierta a todo público, con actividades que combinan deporte, recreación y aprendizaje. Entre las opciones se destacan las clases de natación, equitación y tenis, además de juegos y talleres.

La institución ofrece dos modalidades. La jornada normal funciona de 9 a 13, mientras que la jornada extendida se prolonga hasta las 15:30.

Para el primer hijo, los valores de la jornada normal son de $800.000 para socios y $890.000 para no socios, si se abona en un único pago durante noviembre. En tres cuotas, los montos ascienden a $900.000 y $990.000, respectivamente.

En la modalidad extendida, el primer hijo paga $930.000 si es socio y $1.020.000 si no lo es, en un solo pago. También se puede financiar en tres cuotas.

El club contempla descuentos para hermanos: un 10% para el segundo hijo y un 15% para el tercero. Los valores informados ya incluyen esas bonificaciones. Los pagos se reciben en efectivo o mediante transferencia.

Club Alemán: propuestas para chicos desde los 3 años

El Club Alemán de Mendoza también suma su propuesta para el verano, destinada a niños y niñas desde los 3 años, siempre que ya no utilicen pañales, hasta los 11 años.

Las actividades se desarrollan de lunes a viernes, habitualmente de 9 a 12:30, con una alternativa de jornada extendida disponible tanto para socios como para no socios.

Según los valores informados por la institución, la tarifa de lista para un socio es de $660.000. Para dos hermanos, el costo es de $615.000 por chico, mientras que para tres o más es de $580.000 por cada uno.

La jornada extendida tiene un valor adicional informado de $120.000 por participante. La institución también difundió precios de preventa, aunque esa promoción estuvo vigente hasta el 14 de noviembre.

Murialdo: turno mañana, tarde y doble jornada

El Club Leonardo Murialdo es otra de las instituciones tradicionales que ofrece una amplia propuesta para las vacaciones. Su escuela de verano comenzará el 9 de diciembre y se extenderá hasta el 19 de febrero de 2027.

Una de sus principales características es la variedad de horarios: las familias pueden elegir entre turno mañana, turno tarde o doble jornada. Además, cuenta con un sistema de guardia que permite ingresar desde las 8:30 para el turno mañana y retirar a los chicos hasta las 14. Para el turno tarde, la guardia funciona desde las 13 hasta las 18:30.

Los precios promocionales de noviembre varían según la condición de socio, deportista o alumno del club y el medio de pago.

Para el turno mañana, el primer hijo paga $546.000 si es socio, $590.000 si es deportista o alumno y $680.000 si no es socio, mediante efectivo o transferencia. Con tarjeta de crédito, los valores son de $628.000, $678.500 y $782.000, respectivamente.

En el turno tarde, los valores para socios y no socios son de $630.000 y $686.000 en efectivo o transferencia. Para quienes eligen la doble jornada, los montos ascienden a $920.000 y $980.000.

También existen descuentos para hermanos y alternativas de financiación con tarjeta.

La escuela cuenta con actividades deportivas y recreativas para distintas edades, con una temporada que combina aprendizaje, juegos y propuestas al aire libre.

Regatas: una propuesta con 48 años de trayectoria

El Club Mendoza de Regatas vuelve con su tradicional programa “Vacaciones en Regatas”, una propuesta que cuenta con 48 años de trayectoria ininterrumpida desde 1978.

Está destinada a niños de 4 a 12 años y adolescentes de 13 a 15 años. Las actividades comenzarán el 9 de diciembre y se desarrollarán en las sedes Central, en el Parque General San Martín, El Torreón y El Carrizal.

La propuesta incluye deportes, juegos, campamentos, salidas especiales, recreación y actividades vinculadas con la naturaleza. La enseñanza de natación también ocupa un lugar central, con contenidos adaptados a las edades y conocimientos de cada participante.

Los aranceles para socios son de $800.000 para el primer hijo, $720.000 para el segundo, $680.000 para el tercero y $620.000 para el cuarto. Los valores incluyen los campamentos, las salidas especiales y los traslados previstos por el club.

Durante noviembre, las inscripciones están reservadas exclusivamente para socios. Desde el 1 de diciembre se habilitarán para no socios, siempre que queden vacantes disponibles.

Andes Talleres: una opción para chicos de 3 a 15 años

El Andes Talleres Sport Club, en Godoy Cruz, también prepara su escuela de verano para niños y adolescentes de entre 3 y 15 años.

La propuesta funciona en turno mañana y tiene cupos limitados. Para inscribirse, las familias deben realizar una preinscripción online mediante un formulario o código QR y luego completar el trámite presencial en la secretaría de la institución.

Los valores informados son de $440.000 para socios y $750.000 para no socios. Entre las alternativas de pago se encuentran la transferencia, la financiación y el pago con tarjeta en una cuota.

UNCUYO: una colonia para niños y adolescentes hasta los 17 años

Deportes de la Universidad Nacional de Cuyo también tendrá su colonia de verano, con una propuesta que abarca desde los 3 años —sin pañales— hasta los 17.

La temporada se desarrollará entre el 14 de diciembre de 2026 y el 12 de febrero de 2027. La inscripción está prevista entre el 10 de noviembre y el 4 de diciembre, y el valor incluye la revisión médica.

Los aranceles varían según la categoría de los inscriptos. Para el personal de la UNCUYO con código 311, el valor para un hijo es de $399.000 mediante débito o transferencia y $420.000 con tarjeta de crédito y descuento por bono de sueldo.

Para los demás socios, adherentes, estudiantes, egresados, federados y jubilados, la inscripción cuesta $439.850 por transferencia o débito y $463.000 con tarjeta.

En el caso de los no socios, el valor para un hijo es de $705.850 mediante transferencia o débito y $743.000 con tarjeta. También hay tarifas diferenciadas para familias que inscriban a dos, tres o cuatro hijos.

Qué tener en cuenta antes de elegir

Más allá de los precios, las familias deben considerar algunos aspectos antes de inscribir a los chicos: las edades admitidas, la duración de la jornada, las actividades incluidas, los servicios de guardia y las condiciones de pago.

En algunos clubes, la diferencia entre la tarifa para socios y no socios puede ser considerable. También es importante consultar si los descuentos por hermanos se aplican sobre el valor total o sobre cada inscripción, y si las jornadas extendidas tienen un costo adicional.

Con propuestas que van desde la natación y los deportes tradicionales hasta la equitación, los campamentos y los talleres, los clubes mendocinos vuelven a ofrecer distintas alternativas para que los chicos disfruten de las vacaciones y las familias puedan organizar con anticipación la temporada de verano.