Vacaciones: a menos de dos horas de la Ciudad de Mendoza está este paisaje increíble que parece de otro planeta

Un destino ideal para las vacaciones de verano sorprende a mendocinos y turistas: las Huayquerías de San Carlos, un paraíso natural del Valle de Uco que cautiva por sus formaciones erosionadas, cañones de hasta 50 metros y un paisaje que muchos describen como “extraterrestre”.

Con la llegada de las vacaciones de verano, cada vez más mendocinos eligen hacer turismo dentro de la provincia, aprovechando la diversidad de paisajes que no requieren grandes gastos. Entre esas opciones aparece un lugar que en los últimos años ganó notoriedad por su belleza única: las Huayquerías de San Carlos, uno de los escenarios naturales más impactantes de Mendoza y que queda a menos de 2 horas desde la Ciudad de Mendoza.

A pocos kilómetros del centro sancarlino comienza el secano mendocino, donde el terreno cambia abruptamente. En apenas 5.000 metros el visitante se sumerge en ríos secos, cerrilladas y el cauce del arroyo La Salada, punto habitual de encuentro para locales y turistas. Pero el verdadero espectáculo aparece al seguir caminando aguas arriba, donde emerge un cañón que parece sacado de otro planeta.

Las Huayquerías son un sistema de enormes paredones arcillosos, cuevas, laberintos y pequeñas lagunas formadas por la acción del viento y las lluvias durante miles de años. Las paredes, que en algunos sectores superan los 40 o 50 metros, tienen tonos rojizos y beige que se modifican con la luz del día, ofreciendo un escenario ideal para caminatas, fotografía y actividades de turismo aventura.

Este desierto arcilloso, ubicado a unos 110 kilómetros de Mendoza Capital y se llega por la Ruta 40, se formó sobre suelos de base volcánica donde se acumularon sedimentos a lo largo de siglos. El resultado es un paisaje único en el país, considerado por muchos como uno de los secretos mejor guardados del Valle de Uco.

Cómo visitar las Huayquerías de San Carlos

Distancia : 1 hora y media desde la Ciudad de Mendoza (Ruta 40).

Modalidad del recorrido : caminata de aproximadamente 3 kilómetros siguiendo el camino inverso al agua.

Acceso : de martes a domingos.

Entrada : $10.000 por persona, con guía incluido.

Recomendación importante: solo se puede ingresar con buen clima, ya que la zona es aluvional y se vuelve peligrosa durante lluvias.

El sitio puede visitarse durante todo el año, siempre que las condiciones climáticas acompañen. La caminata es accesible y pensada para familias, aunque se recomienda usar calzado adecuado e hidratación.

