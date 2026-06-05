“Va a ser un show lindo”: Pity Álvarez palpita su espectáculo en el Frank Romero Day en una entrevista exclusiva en Noticiero 9

A días de presentarse en el Frank Romero Day, Pity Álvarez habló en exclusiva con Noticiero 9, adelantó detalles del recital, recordó su relación con Mendoza y se refirió a la causa judicial que se reactivará en agosto.

A una semana de su esperado regreso a Mendoza, Cristian “Pity” Álvarez habló en exclusiva con Noticiero 9 y adelantó detalles del show que brindará el próximo 13 de junio en el Teatro Griego Frank Romero Day. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados aseguró que se encuentra atravesando una intensa preparación y prometió un recital cargado de clásicos.

“Estamos ensayando mucho, estamos versionando temas. Va a ser un show lindo. Más o menos nuestro repertorio tiene entre 30 y 33 temas”, contó el músico durante la entrevista.

El cantante también se refirió al cambio generacional que atraviesa su público y celebró que hoy sus recitales sean espacios compartidos por distintas edades.

“Está rebueno eso porque nuestro público de siempre sigue viniendo, pero le dejó su legado a sus hijos. Está muy bueno ver a los padres con los hijos. Capaz que los hijos nunca vieron a Viejas Locas o conocen Intoxicados, y van descubriendo cosas impresionantes”, expresó.

En ese sentido, Pity aseguró que nunca se alejó verdaderamente de la música, pese a los momentos difíciles que atravesó en los últimos años.

“Yo no me fui nunca, tuve cositas en el medio. Esta es mi vida: tocar y la música. Me gusta hacer eso y lo voy a hacer hasta el último día”, afirmó.

El regreso a Mendoza

Sobre su vínculo con la provincia, el artista recordó con cariño distintas visitas y amistades que lo unen a Mendoza, aunque admitió que hay algo que nunca olvida: el frío.

“Lo tengo como un lugar al que hay que ir bien abrigado”, bromeó. Además, recordó su cercanía con el recordado músico mendocino David León y distintas estadías cuando vivía en Córdoba y cruzaba seguido a la provincia.

Respecto del espectáculo del 13 de junio, el cantante adelantó que la producción ya tiene todo listo y remarcó un detalle importante para los fanáticos: la puntualidad.

“Ya hicimos los pedidos de sonido, luces, pantalla, escenario, todo. Va a ser muy bueno. Vamos a tocar a las 7 en punto porque después se hace mucho frío”, explicó.

Incluso lanzó una advertencia para el público mendocino: “Le quiero avisar a la gente que vamos a salir a las 7 en punto y yo a las 7 menos 5 estoy preparado”.

Su situación judicial

Durante la entrevista exclusiva con Noticiero 9, Pity Álvarez también habló sobre la causa judicial en la que está imputado y que volverá a tener movimiento en agosto.

“Estoy esperando a que los jueces decidan”, dijo con tranquilidad cuando fue consultado sobre el proceso.

El músico señaló además que aún le resta declarar en la causa: “Me falta declarar a mí, que nunca declaré. Mi declaración me parece muy importante con el futuro que tenga”.