Una sorpresa en las góndolas mendocinas: llegan GAP, Old Navy y Banana Republic a un hipermercado

Carrefour lanzó en su sucursal de Guaymallén una colección limitada de indumentaria internacional. Con precios promocionales y prendas básicas, la apuesta busca competir con shoppings y plataformas online.

Un supermercado mendocino dio un giro inesperado en su propuesta comercial: ahora, además de alimentos y productos de consumo masivo, ofrece ropa de GAP, Old Navy y Banana Republic, tres marcas internacionales que hasta ahora no tenían presencia directa en la provincia.

La iniciativa se estrenó en la sucursal de Carrefour Guaymallén, donde los clientes pueden encontrar una colección cápsula de indumentaria masculina básica. La estrategia apunta a acercar marcas globales a consumidores locales en un espacio cotidiano, combinando la compra de ropa con la rutina de abastecimiento.

Precios y promociones

Los valores se presentan como competitivos frente a los shoppings y tiendas online:

Remeras: $34.990 (con promo 3×2, desde $23.327 por unidad).

$34.990 (con promo 3×2, desde $23.327 por unidad). Buzos: $46.990 (segunda unidad con descuento, desde $30.544).

$46.990 (segunda unidad con descuento, desde $30.544). Jeans: $49.990 (con promoción, desde $32.494).

Estas ofertas buscan captar a un público que prioriza la practicidad y el ahorro, en un contexto donde plataformas como Shein y Temu ganaron terreno con precios bajos.

Contexto del mercado

El desembarco de estas marcas en Carrefour se da en medio de una fuerte competencia en el sector textil argentino, presionado por la inflación y la llegada de productos importados. La venta de ropa en supermercados se consolida como una tendencia: ya se había visto con COTO y H&M hacia fines de 2025.

Claves para los mendocinos

Por ahora, la ropa de GAP, Old Navy y Banana Republic solo está disponible en Carrefour Guaymallén y no se encuentra en la tienda online ni en otras sucursales de la provincia. La empresa evalúa ampliar la propuesta según la respuesta del público.

La llegada de estas marcas internacionales marca un cambio en la forma de comercializar indumentaria importada en Mendoza: precios más competitivos, promociones atractivas y la posibilidad de acceder a ropa de calidad global en un espacio cotidiano como el supermercado.