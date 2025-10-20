Una pareja salió de un boliche del centro, se fueron en moto y chocaron en plena avenida San Martín: el conductor estaba ebrio

Una joven de 26 años se encuentra internada tras el accidente que sufrió con su pareja en San Martín y Morón. Su pareja y conductor de la moto tenía 1,99 gramos de alcohol en sangre.

Una joven de 26 años resultó gravemente herida durante la madrugada de este lunes tras un accidente de tránsito ocurrido en la Ciudad de Mendoza, en la intersección de las calles San Martín y Morón, según informaron fuentes policiales de la Comisaría 2ª.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 de la mañana, cuando una pareja que salía de un local bailable de la zona circulaba en una motocicleta Zanella, conducida por un joven de 21 años. Al llegar a la esquina mencionada, impactaron contra un objeto en la vía pública, lo que provocó que ambos cayeran al pavimento.

Al llegar al lugar, personal policial constató que la acompañante de 26 años, se encontraba inconsciente y tendida sobre la calzada, mientras que el conductor presentaba raspones y lesiones leves.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a las víctimas. El joven fue diagnosticado con politraumatismos viales, mientras que la mujer fue trasladada al Hospital Lagomaggiore, donde permanecía bajo observación.

Efectivos de Tránsito de la Municipalidad de Capital realizaron el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado positivo de 1,99 gramos de alcohol en sangre, casi cuatro veces más de lo permitido.

Por disposición del Primer Juzgado de Faltas, se ordenó el secuestro de la motocicleta y de la licencia de conducir del joven. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal N° 1 de Capital.