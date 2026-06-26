Zonda para este viernes: ¿en cuáles zonas?

Contingencias Climáticas informó que este viernes soplará viento caliente en altura. En el llano se mantendrá el frío con una mínima de 2 y una máxima de 16.

Contingencias Climáticas de Mendoza informó que este viernes soplará viento Zonda en la precordillera lo que afectará la temperatura de los próximos días, del fin de semana, la cual bajará aún mas.

¿Cómo estará este viernes 26-06-2026?

Este viernes estará parcialmente nublado, vientos del sector sur, poco cambio de la temperatura, viento Zonda en precordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 2°C

Sábado 27-06-2026

El sábado habrá poca nubosidad, vientos del sector sur, descenso de la temperatura.

Máxima: 14°C | Mínima: 3°C

Domingo 28-06-2026

Poca nubosidad, vientos del sector sur, descenso de la temperatura.

Máxima: 12°C | Mínima: 1°C