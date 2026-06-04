Una pareja fue atropellada por un tren de cargas en Guaymallén

Una pareja de alrededor de 50 años fue embestida por un tren de cargas al intentar cruzar las vías en Buena Nueva, Guaymallén. Ambos sufrieron heridas y fueron trasladados al Hospital Central, aunque familiares aseguraron que estarían fuera de peligro.

Dos personas resultaron con heridas de gravedad este jueves luego de ser atropelladas por un tren de cargas cuando circulaban en motocicleta por un cruce ferroviario de Guaymallén. El accidente ocurrió cerca del mediodía en inmediaciones de la estación Buena Nueva.

Las víctimas, un hombre y una mujer de entre 50 y 55 años, se desplazaban en una motocicleta Appia 200 cuando intentaron cruzar las vías y fueron embestidos por una formación de carga que circulaba desde Buena Nueva hacia Rodeo de la Cruz.

Tras el fuerte impacto, ambos fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados al Hospital Central. Aunque inicialmente el cuadro generó preocupación por la violencia del choque, familiares señalaron que se encontrarían fuera de peligro.

“Han sido llevados bien en ambulancia hasta el hospital, estamos esperando a ver qué más nos dicen”, expresó Humberto, sobrino de las víctimas, identificadas como Luis Ortiz e Inés Oropeza.

El siniestro ocurrió en una zona donde, según vecinos y familiares, no habría señalización adecuada para advertir el paso del tren. El cruce conecta el barrio Estación Buena Nueva con el barrio Suyai y, de acuerdo con testimonios de la zona, se ha vuelto más complejo para circular por obras cloacales y el deterioro del terreno.

“Acá no hay nada. Desde que empezaron los arreglos cloacales el tránsito empeoró mucho. No es el único accidente, ha habido varias caídas de motos por el ripio”, sostuvo Márquez.

En el lugar quedó la motocicleta prácticamente destruida, mientras personal policial preservó la escena a la espera de la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del accidente, además de establecer posibles responsabilidades.

El familiar de las víctimas indicó además que, aunque no conoce con certeza el destino de la pareja al momento del hecho, cree que podrían haber estado trasladándose para buscar o llevar niños a la escuela.

La circulación en el sector permaneció parcialmente afectada durante varias horas debido al operativo y al trabajo de los peritos. El hecho volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en los cruces ferroviarios de la zona, donde vecinos aseguran que ya se han registrado otros incidentes.