Una nueva avalancha obligó a cortar el tránsito en el Paso Cristo Redentor

El desprendimiento se produjo este jueves en la Ruta 60, en el sector conocido como El Japonés, cerca de Caracoles, en Chile. Es el segundo episodio en el mismo lugar en dos días. Los equipos trabajan para despejar la calzada.

Una nueva avalancha en la alta montaña del lado chileno obligó a interrumpir este jueves la circulación vehicular sobre la Ruta 60, en las inmediaciones de los Caracoles. El episodio ocurrió en el sector denominado El Japonés, el mismo lugar donde se había registrado un desprendimiento el día anterior y que obligó a cortar el tránsito en el Paso Cristo Redentor.

Tras el incidente, las autoridades dispusieron un corte preventivo mientras los equipos trabajan para retirar el material acumulado sobre la calzada y restablecer el tránsito cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Hasta el momento, no se reportaron vehículos afectados ni personas heridas como consecuencia del nuevo desprendimiento.

Dónde ocurrió la avalancha y qué pasa con el tránsito

El incidente se registró del lado chileno de la cordillera, sobre la Ruta 60, en un tramo cercano a los Caracoles. La presencia de material sobre la calzada obligó a interrumpir la circulación para permitir las tareas de despeje.

Los equipos trabajan en la zona para liberar el camino. Por ahora, la reapertura dependerá de la evolución de los trabajos y de las condiciones de seguridad que evalúen las autoridades.

Paso Cristo Redentor: qué deben tener en cuenta quienes viajan a Chile

Ante esta situación, se recomienda a quienes tengan previsto cruzar la cordillera consultar los canales oficiales para conocer el estado del Paso Internacional Cristo Redentor y evitar dirigirse hacia el sector afectado mientras continúe el corte.

De acuerdo con la información difundida por la coordinación del paso, este jueves la circulación estaba habilitada únicamente para el transporte de cargas. La apertura para todo tipo de vehículos estaba prevista para el viernes, siempre que las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitieran.