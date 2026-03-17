Una niña de 10 años fue atropellada en Godoy Cruz

El accidente ocurrió en el Barrio Parque Oeste durante la noche del lunes. La menor, que circulaba en bicicleta, fue embestida por un vehículo y trasladada de urgencia al Hospital Notti.

Un grave accidente vial se registró este lunes por la noche en el Barrio Parque Oeste de Godoy Cruz, cuando una niña de 10 años que circulaba en bicicleta fue embestida por un automóvil. El hecho sucedió cerca de las 20:30 y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

El vehículo involucrado fue un Ford Falcon, que por motivos que se investigan, impactó contra la menor en plena vía pública. Tras el choque, la niña quedó tendida en el suelo y rápidamente fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Notti, donde recibió atención especializada. Aunque su estado de salud no fue informado oficialmente, se encuentra bajo observación médica para evaluar la gravedad de las lesiones.

Las autoridades locales iniciaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro. Se busca establecer si el conductor circulaba a exceso de velocidad, si hubo imprudencia al volante o si se trató de un accidente fortuito.Vecinos de la zona reclaman mayor presencia policial y controles de tránsito para prevenir hechos similares.