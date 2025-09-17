Una nena mendocina perdió su peluche y desató una conmovedora búsqueda: “Era el último regalo de su abuela antes de fallecer”

Una familia mendocina lanzó una conmovedora búsqueda para dar con un peluche perdido en Luján de Cuyo. El muñeco, apodado “Miles”, era el último regalo que la abuela de la niña le hizo.

Unos curiosos carteles aparecieron en Luján de Cuyo, pegados en paradas de colectivo, en postes y en todo lugar donde se pudiera dar a conocer esta historia que ha conmovido a muchos vecinos de la zona. Juliana, una nena mendocina de 7 años, perdió su peluche, pero no era un juguete más, sino que “Miles”, como llamaba a su perrito de peluche, había sido el último regalo de su abuela Norma antes de fallecer. Desde entonces, la familia emprendió una intensa campaña en redes sociales y en las calles para intentar recuperarlo.

Según relató la mamá de Juliana a elnueve.com, el peluche acompañaba a la nena en todos los momentos de su vida: la escuela, las visitas a la casa de su abuela y hasta a la hora de dormir. Para Norma, la abuela que falleció recientemente, “Miles” era tan importante que lo llamaba su “nietito”, porque era un lazo que la unía con su nieta incluso cuando no podían verse.

La situación se volvió aún más dolorosa porque la pérdida ocurrió apenas días después del fallecimiento de Norma. Durante el velorio, la nena llevó a su perrito tejido para despedirse de su abuela, y se transformó en un apoyo muy grande para transitar ese dolor.

La pérdida ocurrió el domingo 14 de septiembre, alrededor de las 17.30, durante una caminata que la familia hizo desde la escuela Santa María Goretti hasta la heladería Grido de Drummond, en Luján. Juliana llevaba al muñeco en el bolsillo, ya que mide apenas 14 centímetros, pero cuando llegaron al local notaron que no estaba.

“Primero mi abuela, y ahora Miles, ¿por qué Diosito me los llevó?”, se preguntó la nena entre lágrimas, según contó su madre, que no dudó en iniciar la búsqueda.

“Corrí a buscarlo por la ciclovía y pedimos revisar las cámaras de la heladería, pero no apareció. Fue una sensación de impotencia enorme”, contó la madre, que desde entonces lo están buscando

Revisaron el camino que habían hecho ese día, pidieron las cámaras de seguridad de la heladería, pero no lo vieron. Por eso la familia comenzó una campaña de difusión en Facebook, WhatsApp y grupos barriales. También pegaron carteles en distintas zonas de Luján de Cuyo con la foto del muñeco, esperando que alguien lo reconozca y lo devuelva.

La madre destacó que, aunque varias personas se ofrecieron a tejer un nuevo muñeco similar, lo que buscan es recuperar ese peluche en particular, porque representa un recuerdo único: “Queremos a Miles, el nieto de Norma, como lo llamaba mi mamá. Ese muñeco es parte de nuestra familia”, enfatizó y no dejó de agradecer por los mensajes de la gente.

Un pedido a la comunidad

La historia generó gran repercusión en Mendoza y muchas personas se sumaron con mensajes de apoyo. “Cada noche mi hija llora porque no puede dormir sin su perrito. Solo pedimos ayuda para que aparezca. Sería el mejor regalo para su próximo cumpleaños, que será el primero sin su abuela”, expresó conmovida.

“Sólo pedimos difusión para que aparezca. Si alguien lo encuentra, sería devolverle un poco de alegría a mi hija en este momento tan difícil”, expresó.

La búsqueda sigue activa, el perrito aún está perdido y la familia solicita a quienes tengan información que se contacten a través del 2616423250.