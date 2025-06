Una nena mendocina lucha contra el cáncer en el Garrahan y su familia necesita ayuda para continuar con el tratamiento

Martina, una nena de Maipú, lucha contra el cáncer en el Hospital Garrahan y su familia necesita ayuda. Fue operada de un tumor en el hígado, pero debe seguir con quimioterapia. Están lejos de casa, con muchos gastos, y apelan a la solidaridad para seguir adelante.

En Mendoza, la solidaridad se manifiesta de diversas maneras, desde campañas de donación hasta un simple mensaje que puede mejorar la vida de alguien. Esta es la historia de Martina Macaccaro, un día le descubrieron un tumor en el hígado y su familia tuvo que dejar todo en la provincia para operarla en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Ahora necesitan la ayuda de los mendocinos para poder continuar con su tratamiento.

Desde el 21 de diciembre, Martina y su mamá, Marcia Solorza, permanecen en la Ciudad de Buenos Aires, lejos de su casa y de su familia, luego de que a la niña le detectaran un hepatoblastoma, un tipo poco frecuente de cáncer de hígado en la infancia.

“Mi hija no tenía síntomas. Solo noté que una de sus costillas estaba más sobresalida que la otra y decidí llevarla a un control médico”, contó Marcia a elnueve.com. A partir de ahí, comenzó un camino inesperado: del Hospital Paroissien fue derivada de urgencia al Hospital Notti, donde tras una serie de estudios detectaron que el tumor comprometía gran parte del hígado. La familia recibió pocas esperanzas y quedaron totalmente desbastados por la noticia, “como mamá me sentí devastada, por el hecho de no saber si lo de mi hija tenía solución o no, fue desesperante para toda la familia”.

Gracias a la rápida gestión de un traslado, al día siguiente ya estaban ingresadas en el Hospital Garrahan, donde los médicos lograron realizar la cirugía para extirpar el tumor. Sin embargo, Martina debe continuar con tratamiento de quimioterapia, ya que el cáncer también dejó secuelas en los pulmones. Desde aquel 21 de diciembre permanecen en Buenos Aires y no han podido volver a Mendoza.

Actualmente, la nena tiene altas ambulatorias, lo que implica traslados constantes entre el lugar donde se alojan y el hospital. “Los gastos diarios, las comidas, los pasajes, los insumos médicos… todo suma y se nos hace muy difícil. Mi familia en Mendoza me ayuda con rifas, pero con la situación del país no siempre se puede”, explicó la mamá.

Además, Marcia tiene otra hija, de 11 años, que continúa en Mendoza al cuidado de su abuela y su tía. “Está en el último año de la primaria y no puede venir a Buenos Aires con nosotras. También es muy duro estar separadas”, expresó.

La familia agradece profundamente el trabajo del equipo del Hospital Garrahan, donde, según relatan, recibieron contención, respuestas y un plan de tratamiento claro desde el primer día. Pero aún necesitan la solidaridad de quienes puedan colaborar para afrontar la parte más difícil: el día a día fuera del sistema de salud.

Cómo podés colaborar

Ante esta situación, su madre apela a quienes deseen colaborar económicamente con lo que cada uno pueda. Aquellos que quieran donar lo pueden hacer comunicandosé directamente con Marcia Solorza al 2617124769 o a través de su alias de Mercado Pago: Mar1403 a nombre de Marcia.