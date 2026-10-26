La atropelló un colectivo en Godoy Cruz y ahora busca al hombre que le salvó la vida: “Solo quiere agradecerle”

Marcela Asencio, de 56 años, permanece internada en el Hospital Central tras sufrir un grave accidente en Godoy Cruz. Luego de despertar, pidió a su familia que encuentre al hombre que la asistió en los primeros minutos y no la dejó sola.

La familia de Laura Marcela Asencio, la mujer de 56 años que fue atropellada por un colectivo en Godoy Cruz, inició una búsqueda para dar con el hombre que la ayudó después del accidente. Mientras permanece internada en el Hospital Central, sus seres queridos quieren encontrarlo para agradecerle por haber intervenido y no dejarla sola durante el difícil momento.

Según contó su familia a elnueve.com, Marcela recordó a la persona que se quedó a su lado tras el siniestro y la describió como un ángel. “Es un ángel que me salvó la vida”, habría expresado al reencontrarse con sus seres queridos.

El gesto del hombre que asistió a Marcela tras el accidente

De acuerdo con el relato de la familia, el hombre le habría realizado un torniquete para detener la hemorragia y evitar que continuara perdiendo sangre hasta la llegada de la asistencia médica.

En medio de la desesperación por lo ocurrido, el desconocido decidió quedarse junto a la mujer y ayudarla. Ahora, sus familiares buscan identificarlo para expresarle su agradecimiento por el gesto.

“Mi tía, Marcela Asencio, sufrió un terrible accidente al ser atropellada por un colectivo y actualmente se encuentra estable. En medio de tanta desesperación, hubo un señor que se quedó a su lado y le hizo un torniquete para ayudarla”, señalaron sus familiares.

“En un momento en el que cada segundo contaba, él no siguió de largo: se quedó con ella y la ayudó. Hoy nuestra familia quiere encontrar a ese hombre para agradecerle de todo corazón por lo que hizo. Su gesto significa muchísimo para nosotros y jamás lo vamos a olvidar”, agregaron.

La familia también apeló a la solidaridad de la comunidad para dar con el hombre. “No sabemos quién es ni cómo localizarlo, por eso recurrimos a la solidaridad de toda la comunidad. Si ese señor está leyendo esto, o si alguien lo conoce, les pedimos que se comuniquen con nosotros. Queremos encontrarlo y agradecerle por haber estado junto a Marcela cuando más lo necesitaba”, expresaron.

En paralelo, sus seres queridos pidieron a la comunidad que se sume a una cadena de oración para acompañarla durante su recuperación. “Hoy más que nunca, unámonos en oración para pedirle a Dios que la acompañe, le dé fuerzas y permita que todo salga bien”, expresaron en una publicación.

Mientras Marcela continúa internada, su familia mantiene la esperanza de encontrar al hombre que la ayudó en los primeros momentos del accidente y poder agradecerle por haber estado a su lado cuando más lo necesitaba.

Los familiares de Marcela solicitaron que cualquier persona que conozca al hombre que la asistió se comunique al 261 703-0237.

Cómo fue el accidente en Godoy Cruz

El siniestro ocurrió el jueves por la mañana, cuando Marcela se dirigía a su trabajo y cruzaba la calle en la intersección de Tiburcio Benegas y avenida San Martín Sur, en Godoy Cruz.

Según el reporte policial, la mujer tropezó con una de las tachas viales y cayó junto al colectivo. Como consecuencia del accidente, sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central.

Debido a la gravedad de las heridas, los médicos debieron amputarle una pierna. Además, los profesionales evalúan la lesión que sufrió en uno de sus pies y aguardan su evolución para definir cómo continuará el tratamiento.