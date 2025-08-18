Una mujer murió atropellada en el Acceso Este y cuando trabajaba la Policía un conductor ebrio chocó un móvil

El trágico hecho sucedió durante la madrugada de este lunes en el puente de Isidro Maza. La víctima habría intentado cruzar caminando el transitado Acceso. En tanto, mientras la Policía trabajaba, un conductor ebrio chocó un móvil

Una madrugada marcada por la tragedia sacude a la provincia este lunes. Una mujer falleció atropellada en el Acceso Este a la altura del puente Isidro Maza en Maipú y luego, mientras trabajaba la Policía en el lugar, un conductor ebrio chocó a un móvil.

La mujer falleció a la medianoche

El primer hecho ocurrió a las 0.16 en el kilómetro previo al puente de calle Isidro Maza. Sonia Lorena Grancelli, de 51 años y vecina de Maipú, intentaba cruzar a pie la Ruta Nacional 7 cuando fue embestida por un Chevrolet Onix conducido por un hombre de 44 años, también domiciliado en Maipú.

Según el testimonio del automovilista, la mujer cruzó de sur a norte y él no logró evitar el impacto. Personal médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) confirmó el fallecimiento de Grancelli en el lugar. El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo.

Mientras trabajaba la Policía chocaron un patrullero

Mientras Policía Científica trabajaba en la escena del atropello, a la 1.59 se produjo un segundo incidente que elevó la tensión. Una camioneta Volkswagen Amarok, que circulaba a alta velocidad en sentido oeste-este, embistió por detrás al móvil policial 3874 (Renault Logan), provocándole daños totales en la parte trasera.

El conductor huyó en contramano por el Acceso Este, desencadenando una persecución que culminó en calle Pescara y San José. Allí fue interceptado José María Mercado, de 26 años y oriundo de Guaymallén, quien incluso intentó escapar a pie antes de ser aprehendido.

El test de alcoholemia realizado a Mercado arrojó 1,22 gramos de alcohol por litro de sangre. Fue trasladado a la Comisaría 10ª e imputado por desobediencia y conducción en estado de ebriedad.