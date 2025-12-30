Una mujer fue arrastrada por la crecida en el Zanjón de Los Ciruelos

Una mujer en situación de calle es buscada tras ser arrastrada por el fuerte caudal de agua del Zanjón de Los Ciruelos. El hecho ocurrió en medio de las fuertes lluvias que provocaron la crecida de cauces en el Gran Mendoza y activó un operativo de rescate.

Una intensa búsqueda se desplegó este martes en la Ciudad de Mendoza, luego de que una mujer fuera arrastrada por la corriente del Zanjón de Los Ciruelos, a la altura de las calles Houssay y Alpatacal. El episodio se registró pasadas las 14.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre la dramática situación.

Según la información oficial, la víctima se encontraba en situación de calle y vivía dentro del cauce artificial, cuando el repentino aumento del caudal de agua la sorprendió y la arrastró sin que pudiera ponerse a salvo. Las intensas lluvias que afectaron al oeste mendocino generaron una crecida peligrosa en distintos zanjones y canales de la zona metropolitana.

Fuentes policiales indicaron que la víctima es una mujer de 50 años. De inmediato, se activó un operativo de emergencia con la intervención de Policía de Mendoza, Bomberos Voluntarios y personal del Cuartel Central, quienes trabajan en el lugar y en sectores aguas abajo. De acuerdo a las últimas novedades, los rescatistas evalúan ingresar al cauce del Cacique Guaymallén, hacia donde se dirige la corriente, para continuar con el rastrillaje.

Desde las fuerzas de seguridad remarcaron que el hecho se enmarca en una jornada marcada por condiciones climáticas adversas, que provocaron el desborde y la crecida de varios cauces artificiales del Gran Mendoza. En ese contexto, las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones, evitar circular o permanecer cerca de zanjones y canales, y dar aviso inmediato ante cualquier situación de riesgo.