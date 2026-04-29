Una motocicleta chocó contra un auto y generó complicaciones en el Acceso Este

El siniestro vial ocurrió en Guaymallén y obligó a un importante operativo de emergencia.

Un fuerte choque en el Acceso Este provocó momentos de tensión y complicaciones en el tránsito durante la tarde de este miércoles en Guaymallén. El siniestro dejó varias personas heridas, que debieron ser trasladadas al hospital, y generó demoras en una de las principales arterias de Mendoza.

El hecho se registró cerca de las 16:46, en dirección al Este, a pocos metros del puente de colores. Según las primeras informaciones, el siniestro involucró a un automóvil y una motocicleta, además de un peatón que también resultó lesionado.

Un automóvil Renault Kwid, conducido por una mujer de 52 años, circulaba por el acceso cuando redujo la velocidad debido a que un peatón cruzaba la calzada. En ese momento, una motocicleta Motomel Skua 250 impactó desde atrás al vehículo.

Tras la colisión, el motociclista perdió el control y terminó embistiendo al peatón, lo que agravó la situación. Como consecuencia, el conductor de la moto sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Central. Su acompañante presentó un traumatismo encéfalo craneano moderado con fractura y también fue derivado al mismo nosocomio.

Por otro lado, el peatón, que cruzaba la calzada al momento del hecho, sufrió politraumatismos y recibió asistencia médica de urgencia. En tanto la conductora del automóvil resultó ilesa.

En el lugar trabajó personal policial, efectivos de Policía Vial, Accidentología Vial de Guaymallén y Bomberos Voluntarios, quienes asistieron a los heridos y ordenaron la circulación. Las autoridades confirmaron que ambos conductores dieron resultado negativo en los controles de alcoholemia, con 0,00 gramos de alcohol en sangre.

El siniestro generó demoras en el tránsito en el Acceso Este con filas que llegaron hasta el Mendoza Plaza Shopping.