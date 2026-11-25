Mercedes Carrión fue elegida por el voto del público entre ocho finalistas de todo el país. Fundó la Asociación Tras-Pasar después de perder a su hija Camila, de 6 años, y desde 2010 acompaña a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

Una historia marcada por el dolor se convirtió en una red de ayuda para cientos de familias mendocinas. Mercedes Carrión ganó el Premio Abanderados 2026 y recibirá $20 millones para continuar y ampliar el trabajo de la Asociación Tras-Pasar, la organización que fundó después de perder a su hija Camila, quien murió de cáncer a los 6 años.

La mendocina fue la única representante de la provincia entre los ocho finalistas seleccionados a nivel nacional y resultó elegida por el voto del público. Desde 2010, su asociación acompaña a niños, niñas y adolescentes que atraviesan tratamientos oncológicos, además de brindar asistencia y contención a sus familias.

El reconocimiento nacional pone en primer plano una tarea que va mucho más allá de la atención médica: ayudar a resolver necesidades urgentes, acompañar emocionalmente a los pacientes y evitar que las dificultades económicas o sociales se conviertan en otro obstáculo durante la enfermedad.

La historia de Camila, el origen de la Asociación Tras-Pasar

La historia de Tras-Pasar comenzó con Camila, la hija de Mercedes. La nena tenía apenas 6 años cuando recibió el diagnóstico de cáncer y su vida cambió por completo: las jornadas de hospital y los tratamientos reemplazaron la escuela, los juegos y las actividades propias de su edad.

Antes de morir, Camila le propuso a su mamá hacer algo para ayudar a otros chicos que atravesaran la misma enfermedad y que no contaran con los recursos necesarios.

Ese pedido se convirtió en el motor de la asociación. Desde entonces, Mercedes transformó una experiencia familiar profundamente dolorosa en un proyecto solidario que busca que ningún niño ni su familia tengan que enfrentar el cáncer en soledad.

Qué ayuda brinda Tras-Pasar a los chicos con cáncer en Mendoza

La Asociación Tras-Pasar ofrece asistencia integral a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias. Su trabajo contempla necesidades que muchas veces quedan fuera de la atención estrictamente médica, pero que resultan fundamentales para sostener un tratamiento.

Entre sus principales acciones se encuentran:

Asistencia habitacional: realiza refacciones y mejoras en las viviendas cuando las condiciones familiares lo requieren.

realiza refacciones y mejoras en las viviendas cuando las condiciones familiares lo requieren. Traslados: gestiona viajes para pacientes que necesitan movilizarse dentro de Mendoza o llegar desde otros departamentos para recibir atención.

gestiona viajes para pacientes que necesitan movilizarse dentro de Mendoza o llegar desde otros departamentos para recibir atención. Medicamentos y alimentación: compra medicación de soporte y brinda asistencia alimentaria y nutricional.

compra medicación de soporte y brinda asistencia alimentaria y nutricional. Insumos ortopédicos: presta y dona sillas de ruedas pediátricas y posturales, muletas y bastones.

La organización también cuenta con un programa de salud mental y emocional coordinado por profesionales de Psicología y Psicooncología Pediátrica. La propuesta ofrece acompañamiento individual y grupal desde el momento del diagnóstico, durante el tratamiento y también después.

La casita: un espacio de contención para pacientes y familias

Uno de los espacios centrales de Tras-Pasar es su Centro de Día, conocido como “la casita”. Allí, los chicos y adolescentes pueden participar de juegos y actividades recreativas y educativas, mientras sus padres encuentran un lugar para descansar, recibir asesoramiento y acceder a distintos recursos.

El objetivo es que los pacientes tengan un espacio donde puedan compartir, jugar y atravesar con acompañamiento emocional una etapa especialmente difícil. Al mismo tiempo, sus familias reciben contención y orientación sin sumar nuevos gastos a los que ya implica la enfermedad.

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Qué es el Premio Abanderados y qué recibirá la mendocina

El Premio Abanderados reconoce a personas de todo el país que se destacan por su compromiso social y su trabajo solidario. En cada edición, un jurado selecciona a ocho finalistas entre cientos de postulantes. Luego, el público participa de una votación para elegir al Abanderado del Año.

En esta edición, Mercedes Carrión fue la única representante de Mendoza y obtuvo el reconocimiento principal. Como parte del premio, recibirá un aporte de $20 millones, destinado a sostener y ampliar la tarea de la Asociación Tras-Pasar.

Además, el reconocimiento contempla un premio especial de la Fundación Navarro Viola y una beca de estudio para cada uno de los ocho seleccionados.