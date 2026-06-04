Una mendocina denunció que fue abusada por su padre y hermanos: investigan de quién es su hijo

Una mujer de 35 años denunció haber sido víctima de abusos sexuales durante años por parte de su padre y sus hermanos. La investigación judicial derivó en tres detenciones y en un resultado genético que impactó de lleno en la causa: uno de los acusados, un policía de Mendoza, resultó ser el padre biológico de un niño de 10 años.

Lo que comenzó como una denuncia por presuntos abusos sexuales dentro de una familia mendocina terminó revelando una trama estremecedora que conmociona a la provincia. Una mujer de 35 años aseguró haber sido víctima de ataques sexuales durante años por parte de su padre y sus hermanos, y una prueba genética realizada en el marco de la investigación confirmó que uno de los acusados es el padre biológico de uno de sus hijos. El caso ya tiene tres detenidos y es investigado por la Justicia bajo estricta reserva.

La denuncia fue presentada por una mujer de 35 años oriunda de Palmira, quien aseguró haber sufrido abusos sexuales durante años dentro de su entorno familiar. Según su relato ante la Justicia, los ataques habrían sido cometidos por su padre y por dos de sus hermanos desde que era adolescente.

A partir de esa presentación, la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual comenzó una profunda investigación que permitió avanzar con la detención de tres integrantes del mismo grupo familiar.

De acuerdo con la causa, el primer arrestado fue el padre de la denunciante, quien quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo familiar. La Justicia además solicitó su prisión preventiva mientras continúa la recolección de pruebas y testimonios vinculados al expediente.

Con el avance de la pesquisa, otro de los hijos del hombre también quedó bajo sospecha y fue detenido. Sobre él pesan acusaciones por delitos contra la integridad sexual que son investigados por los especialistas judiciales.

El dato que cambió la investigación

Uno de los aspectos más impactantes del expediente surgió a partir de una duda que la propia denunciante manifestó ante los investigadores. La mujer sostuvo que desconocía quién era el padre biológico de uno de sus hijos, actualmente de 10 años, debido a los abusos que, según denunció, sufrió durante años dentro del ámbito familiar.

Frente a esa situación, los especialistas ordenaron una serie de estudios genéticos para intentar determinar la identidad biológica del progenitor.

Inicialmente, se analizó el ADN del padre de la mujer, pero los resultados descartaron esa posibilidad. Sin embargo, los estudios revelaron que el origen biológico del menor estaba dentro del mismo grupo familiar.

La investigación avanzó entonces sobre otros integrantes de la familia hasta llegar a un resultado determinante. A través del sistema CODIS, utilizado para comparar perfiles genéticos en investigaciones penales, los peritos detectaron una coincidencia total entre el ADN del menor y el de uno de los hermanos de la denunciante. Tras confirmarse la compatibilidad genética, la Fiscalía ordenó su detención y el uniformado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Además, las autoridades dispusieron el retiro de su arma reglamentaria y del resto de los elementos vinculados a su función dentro de la fuerza de seguridad.

El expediente continúa bajo estricta reserva debido a la gravedad de los hechos denunciados y a la presencia de víctimas menores de edad. Los investigadores buscan reconstruir lo ocurrido durante años dentro del núcleo familiar, analizar nuevas pruebas y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los acusados.

Por el momento, la causa mantiene a tres hombres detenidos y suma elementos que podrían resultar decisivos para esclarecer uno de los casos más sensibles y conmocionantes registrados recientemente en Mendoza.