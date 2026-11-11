Una mendocina atraviesa un delicado momento de salud y necesita ayuda para afrontar una compleja operación

Melisa Moyano tiene 40 años y permanece internada en Ciudad de México desde el 4 de noviembre, cuando sufrió una caída que le provocó múltiples fracturas en la cadera. Durante los estudios médicos también le detectaron varios tumores y su familia inició una colecta para cubrir los gastos médicos y ayudarla a regresar a la Argentina.

Una mendocina que vive en México atraviesa una situación de salud compleja y necesita de la ayuda de la comunidad para afrontar los costos de una intervención quirúrgica y continuar con su tratamiento. Se trata de Melisa Daniela Moyano, de 40 años, quien permanece internada en un hospital privado de Ciudad de México después de sufrir una caída que le provocó una fractura múltiple de cadera.

El episodio ocurrió a comienzos de noviembre, cuando Melisa se descompensó mientras esperaba el ascensor de su edificio. Según relataron sus familiares, había regresado a su departamento después de ir al gimnasio y salió a buscar ropa que había dejado secándose en la terraza. Cuando volvía, perdió el conocimiento y cayó al suelo. Vecinos que la encontraron inconsciente dieron aviso a una ambulancia.

Tras ser trasladada a un centro médico privado, los profesionales confirmaron la lesión en la cadera. La gravedad de la fractura llamó la atención de los médicos porque se produjo a partir de una caída desde su propia altura, sin un golpe de gran magnitud.

Sin embargo, los estudios realizados para conocer el estado general de su salud revelaron otro motivo de preocupación: la presencia de varios tumores. De acuerdo con lo explicado por sus allegados en el pedido de ayuda, los médicos necesitan realizar biopsias durante la misma cirugía de cadera para analizar esos hallazgos. Por el momento, no hay resultados definitivos que permitan establecer un diagnóstico.

La intervención representa un desafío económico muy importante para la familia. Melisa necesita una operación compleja y los gastos de internación ya alcanzan una suma elevada. Según detallaron sus familiares en la campaña internacional, hasta el momento acumularon cerca de 240.000 pesos mexicanos ( 12.900 dólares) en costos hospitalarios.

Una colecta para afrontar la operación y regresar a Mendoza

Frente a este panorama, familiares y amigos pusieron en marcha una campaña solidaria a través de GoFundMe. El primer objetivo es reunir 600.000 pesos mexicanos, equivalentes aproximadamente a 32.300 dólares. De ese total, 240.000 pesos están destinados a cubrir los gastos hospitalarios acumulados y otros 360.000 buscan contribuir con la cirugía de cadera y las biopsias.

No obstante, aclararon que esa cifra es solo un primer objetivo y que podrían necesitar mucho más dinero para afrontar el resto de la intervención, la recuperación y los tratamientos que eventualmente indiquen los profesionales.

Otro de los grandes desafíos es conseguir que Melisa pueda regresar a la Argentina. Su familia busca alternativas para concretar un traslado sanitario hasta Mendoza, aunque todavía deben determinar si está en condiciones de viajar en un vuelo comercial o si necesita un avión sanitario. Esta última posibilidad implica un costo que también resulta difícil de afrontar.

En paralelo, sus allegados han realizado gestiones ante Cancillería, el consulado argentino para buscar asistencia o encontrar una alternativa que permita resolver su situación médica y facilitar su regreso.

Cómo ayudar a Melisa

Además de la preocupación por su salud, la situación afecta directamente la posibilidad de trabajar de Melisa. En México se desempeña como modelo, edecán y promotora, y también ha participado en proyectos de actuación y publicidad. A su actividad profesional suma una faceta artística: realiza pinturas abstractas con acrílicos, obras únicas y trabajos por encargo que comparte en su cuenta de Instagram, @melisamoyano.art.

Debido a la internación y al proceso médico que atraviesa, actualmente no puede continuar con sus actividades laborales ni artísticas.

Quienes quieran colaborar económicamente pueden hacerlo mediante una transferencia a través de Mercado Pago, a nombre de su mamá, Marta Arenas:

Alias: 839.adrice.marta.mp

Titular: Marta Arenas (mamá de Melisa).

CBU: 0000003100046057761615.

También se puede colaborar mediante la campaña de GoFundMe, cuyos fondos se destinan directamente a la cuenta de Melisa.

Sus familiares remarcaron que cualquier aporte, por pequeño que sea, puede ayudar a afrontar los gastos médicos y acercarla a la posibilidad de regresar a Mendoza. También pidieron compartir el pedido para que llegue a más personas y la solidaridad pueda multiplicarse en este difícil momento.