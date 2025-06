Una mendocina abrió su comercio y le robaron dos veces en menos de tres semanas: compartió un video a través de las redes para pedir ayuda 

A un mes de haber inaugurado su emprendimiento en Guaymallén, sufrió dos violentos asaltos. En total, le robaron cerca de $10 millones en mercadería. A pesar de haber reforzado la seguridad, los robos continúan y no hay detenidos.

Una joven comerciante de Guaymallén atraviesa un momento desesperante. Es que hace poco, con toda la esperanza y mucho esfuerzo, abrió su local comercial en Guaymallén. Lo que no se esperaba es que en tan solo en tres semanas le entraran a robar dos veces. Ambos hechos ocurrieron durante la madrugada, sin que hasta el momento haya personas detenidas. La suma total de lo robado asciende a cerca de 10 millones de pesos. La mujer decidió compartir un descargo a través de sus redes sociales y pidió ayuda a sus seguidores.

El último episodio se registró en la madrugada del jueves. Las cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron compartidas por la misma víctima en redes sociales, muestran cómo al menos dos delincuentes violentaron las rejas del ingreso y lograron entrar al local en menos de cinco minutos. El comercio está ubicado en la intersección de las calles Bandera de los Andes y Victoria, una zona comercial muy transitada de Guaymallén.

“Se llevaron lo más caro”, explicó Amaya. “Traigo camperas y prendas importadas que cuestan muchísimo. En cambio, los percheros donde había ropa más económica quedaron intactos”.

El primer robo tuvo lugar apenas tres días después de la inauguración del local. En aquella oportunidad, los ladrones también forzaron el ingreso y escaparon con una notebook y mercadería. A raíz de ese hecho, la comerciante decidió reforzar la seguridad, instaló cámaras y cambió las rejas, aunque reconoció con impotencia que “nada es suficiente”.

A raíz de los hechos, la mujer decidió subir un descargo a sus redes sociales: “Es mucho el esfuerzo que ponemos los que queremos salir adelante con nuestros emprendimientos. Te roban con total impunidad y quedas desprotegido. Esta vez decidí denunciar porque ya no doy más”.

“No me gusta hacer esta clase de videos, pero les quiero contar que anoche entraron a robar a mi local. En tres semanas es la segunda vez. No lo había hecho público, pero esta vez estoy cansada y me duele la perdida, el sacrificio de cada emprendedor que le metemos esfuerzo y me da bronca la injusticia que hay”, expresó entre lágrimas.

Agrego que ya saben quiénes son los delincuentes, puesto que han robado en varias oportunidades por la zona. “Hay tantas leyes que los amparan a ellos y a nosotros que nos matamos trabajando nada”.