Una madre y su hija de 6 años se intoxicaron con monóxido de carbono en Luján de Cuyo

Una mujer de 38 años y su hija de 6 fueron asistidas durante la madrugada de este lunes tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda de Luján de Cuyo.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.25, en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Larrea y Las Verbenas, y motivó la intervención de personal policial, Bomberos y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Cómo ocurrió el hecho

Según la información policial, el operativo comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre dos personas con dificultades para respirar.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una mujer de 38 años, y su hija de 6 fueron encontradas inconscientes por la pareja de la mujer.

Ambas recibieron asistencia y, luego de recuperar la consciencia, fueron trasladadas al Hospital Español para la realización de estudios médicos.

Qué provocó la intoxicación

Tras inspeccionar la vivienda, Bomberos determinó que había una fuga de monóxido de carbono en una habitación donde funciona una caldera destinada a climatizar la piscina.

En el caso intervino la Ayudante Fiscal, quien dispuso las medidas correspondientes para avanzar con las actuaciones.