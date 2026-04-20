Una intensa nevada sorprendió en Las Leñas y dejó increíbles postales cubiertas de blanco

Una intensa nevada sorprendió en Las Leñas y dejó increíbles postales cubiertas de blanco

Mendoza

Las primeras nevadas del año llegaron a Mendoza y tiñeron de blanco localidades de Alta Montaña y el Sur provincial. El fenómeno despertó entusiasmo por la temporada invernal y dejó imágenes impactantes que ya circulan por las redes sociales.

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Redacción ElNueve.com

Una intensa nevada en Las Leñas sorprendió este lunes 20 de abril y transformó por completo el paisaje del sur mendocino. El reconocido centro de esquí Las Leñas amaneció cubierto de blanco tras varias horas de precipitaciones, en un fenómeno poco habitual para esta época del año que ya genera expectativa por la temporada de invierno 2026 y el movimiento turístico en la región.

El centro de esquí Las Leñas amaneció completamente cubierto de nieve tras las intensas precipitaciones registradas durante la noche del domingo. Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas favorecieron el descenso de la temperatura y la caída de nieve en el sur provincial.

En algunos sectores, la acumulación de nieve superó los 10 centímetros, transformando el paisaje en pocas horas y ofreciendo una imagen típica del invierno, pero en pleno otoño.

 

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La nevada en Mendoza en esta época del año no es frecuente, lo que convirtió al episodio en un hecho que llamó la atención, sobretodo en las redes sociales. Las imágenes pudieron seguirse en vivo a través de cámaras instaladas en el complejo, donde se observó la intensidad de la caída y la rapidez con la que el entorno quedó completamente blanco.

 

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Expectativa en el turismo por la temporada de invierno 2026

Desde el sector turístico de Malargüe celebraron la llegada temprana de la nieve. Prestadores y trabajadores del complejo consideran que este fenómeno puede ser un buen indicio para una temporada de invierno 2026 con alta concurrencia.

El complejo Las Leñas continúa posicionándose como uno de los principales destinos de turismo de nieve en Argentina, elegido tanto por turistas como por deportistas de montaña. Se esepra que, al igual que en temporadas anteriores, este año haya promociones para mendocinos, tarifas accesibles y propuestas orientadas a grupos familiares.

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