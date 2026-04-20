Una intensa nevada sorprendió en Las Leñas y dejó increíbles postales cubiertas de blanco

Una intensa nevada en Las Leñas sorprendió este lunes 20 de abril y transformó por completo el paisaje del sur mendocino. El reconocido centro de esquí Las Leñas amaneció cubierto de blanco tras varias horas de precipitaciones, en un fenómeno poco habitual para esta época del año que ya genera expectativa por la temporada de invierno 2026 y el movimiento turístico en la región.

El centro de esquí Las Leñas amaneció completamente cubierto de nieve tras las intensas precipitaciones registradas durante la noche del domingo. Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas favorecieron el descenso de la temperatura y la caída de nieve en el sur provincial.

En algunos sectores, la acumulación de nieve superó los 10 centímetros, transformando el paisaje en pocas horas y ofreciendo una imagen típica del invierno, pero en pleno otoño.

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La nevada en Mendoza en esta época del año no es frecuente, lo que convirtió al episodio en un hecho que llamó la atención, sobretodo en las redes sociales. Las imágenes pudieron seguirse en vivo a través de cámaras instaladas en el complejo, donde se observó la intensidad de la caída y la rapidez con la que el entorno quedó completamente blanco. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Live Winter AR (@livewinterar)