Una intensa nevada sorprendió en Las Leñas y dejó increíbles postales cubiertas de blanco

Expectativa en el turismo por la temporada de invierno 2026
Desde el sector turístico de Malargüe celebraron la llegada temprana de la nieve. Prestadores y trabajadores del complejo consideran que este fenómeno puede ser un buen indicio para una temporada de invierno 2026 con alta concurrencia.
El complejo Las Leñas continúa posicionándose como uno de los principales destinos de turismo de nieve en Argentina, elegido tanto por turistas como por deportistas de montaña. Se esepra que, al igual que en temporadas anteriores, este año haya promociones para mendocinos, tarifas accesibles y propuestas orientadas a grupos familiares.