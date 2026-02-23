Una heladería mendocina regalará helados a alumnos y docentes por el inicio de clases

Se trata de una cadena mendocina que anunció a través de sus redes sociales que en la previa del primer día de clases compartirá junto a docentes y alumnos. Cuándo y dónde es.

A tan solo un par de días del comienzo del ciclo lectivo 2026, una reconocida heladería de Mendoza decidió realizar una campaña especial y llena de dulzura. Es que, según anunció en sus redes sociales, regalará helados a docentes y alumnos en la previa del primer día de clases.

Se trata de la Heladería 5/25, quien confirmó que este martes 24 de febrero, un día antes del inicio de clases en la provincia de Mendoza entregará helados gratis a los docentes y alumnos que vayan ya sea con su delantal, guardapolvo o uniforme escolar.

Según precisaron desde la heladería, la entrega se realizará el martes 24 de febrero de 16 a 19 en la sede ubicada en la calle Lisandro Moyano al 45 en el departamento de Las Heras.

Tendrán un stock limitado de 400 helados y entregarán uno solo por niño o docente. La iniciativa es hasta entregar esa cantidad de stock.

No es la primera vez que la heladería realiza este tipo de iniciativas. Es que a finales del 2025 lanzaron “Dulce Navidad”, e invitaron a que los niños pintarán un dibujo para dejárselo a Papá Noel y se llevaban también un heladito de regalo.