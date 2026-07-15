Una familia santafesina chocó contra el monumento de ingreso a Lavalle

Cinco personas resultaron con heridas tras el impacto y quedaron atrapadas por lo que se tuvo que hacer un operativo de rescate.

Un accidente registrado en el ingreso a Lavalle dejó a una familia santafesina con lesiones leves y generó un amplio despliegue de Bomberos y Policía en la madrugada del miércoles. El siniestro ocurrió alrededor de las 6:30, cuando la camioneta Volkswagen Amarok en la que viajaban cinco personas impactó contra el monumento ubicado en el cruce de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 34.

En el vehículo se trasladaban el conductor, su esposa, su madre y dos niños. Tras el choque, los ocupantes quedaron atrapados y debieron ser asistidos por personal de emergencia. Posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial de la zona, donde se constató que presentaban golpes leves y un fuerte estado de shock emocional, sin riesgo vital. El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo.

De acuerdo con el relato del hombre al volante, el GPS no indicó el desvío hacia la Ruta 34, lo que sumado a la escasa iluminación y al mal estado de la calzada derivó en el impacto contra la estructura. El conductor señaló además que el sector presenta deficiencias en señalización y tramos sin asfaltar, lo que complica la circulación en horarios nocturnos.

Este episodio se suma a otro accidente ocurrido un día antes en la misma zona, cuando una familia volcó en la Ruta 40 a la altura de Lavalle. En ese hecho, tres personas resultaron heridas, entre ellas una mujer que debió ser trasladada al Hospital Central con politraumatismos.

El cruce de la Ruta 40 y la Ruta 34 es considerado un punto de tránsito intenso, ya que conecta el acceso norte de Mendoza con distintos departamentos y provincias. La Ruta Nacional 40, uno de los principales corredores del país, concentra diariamente un gran número de vehículos particulares y de transporte de carga.