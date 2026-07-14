Una familia mendocina necesitó casi $1.400.000 en junio para no ser pobre

La Canasta Básica Total volvió a aumentar en Mendoza y una familia tipo necesitó ingresos por casi $1,4 millones para superar la línea de pobreza. Además, quienes percibieron menos de $585.632 quedaron por debajo de la línea de indigencia, según los datos oficiales de la DEIE.

El aumento del costo de vida continúa impactando sobre el bolsillo de los mendocinos. Durante junio, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.399.662,33 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser considerada pobre, de acuerdo con el último informe difundido por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). El organismo provincial también informó que la inflación en Mendoza fue del 1,5% durante el mes, mientras que el acumulado del primer semestre alcanzó el 15,6%.

Cuánto necesitó una familia para no caer en la pobreza

La Canasta Básica Total es el indicador que utiliza el Estado para determinar el umbral de pobreza. Además de los alimentos indispensables para cubrir las necesidades nutricionales de una familia tipo, contempla gastos esenciales como transporte, salud, educación, indumentaria y servicios básicos, entre otros. Sin embargo, no incluye el costo del alquiler, por lo que muchas familias deben afrontar un gasto mensual aún mayor para sostener su nivel de vida.

Según la DEIE, durante junio una familia mendocina necesitó $1.399.662,33 para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

El informe también actualizó el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para medir la indigencia. Durante junio, los hogares que percibieron ingresos inferiores a $585.632,78 quedaron por debajo de la línea de indigencia, ya que ese monto representa el costo mínimo necesario para acceder a una alimentación adecuada..

Uno de los datos que más llamó la atención del informe es que el incremento de la Canasta Básica Total fue superior al ritmo de la inflación interanual. Entre junio de 2025 y junio de 2026, la CBT aumentó más del 37% en Mendoza, un porcentaje superior a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor.

Inflación en Mendoza: los rubros que más aumentaron en junio

La inflación en Mendoza fue del 1,5% durante junio, por debajo del 1,9% registrado por el INDEC a nivel nacional. Con este resultado, la inflación acumulada en 2026 llegó al 15,6%. Mientras que la variación interanual alcanzó el 32,8%.

Entre los rubros que registraron los mayores incrementos durante el mes se destacaron:

Esparcimiento: 3,3% .

. Vivienda y servicios básicos: 2,5% .

. Atención médica y gastos para la salud: 2,3% .

. Otros bienes y servicios: 2,2% .

. Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,9% .

. Alimentos y bebidas: 1,6%.

En cambio, los menores aumentos se observaron en:

Educación: 1,1% .

. Transporte y comunicaciones: 0,5%.

Además, el informe registró una baja de precios en el rubro Indumentaria, con una variación negativa del 0,4%.