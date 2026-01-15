Una familia mendocina lanzó una campaña solidaria para poder cubrir los costos del tratamiento de su hijo con cáncer

La campaña solidaria busca poder hacer frente a los costos del tratamiento contra el cáncer de su hijo de 11 años diagnosticado con osteosarcoma metastásico pulmonar. Con sorteos, eventos y donaciones, apelan a la solidaridad para acompañarlo: “Cada gesto acerca a Ciro a seguir luchando”.

La historia de Ciro conmovió a Mendoza y comenzó a multiplicarse en redes sociales. Se trata de un niño alegre, activo y solidario, de 11 años, que hasta hace apenas dos meses llevaba una vida completamente normal. Un dolor repentino en la pierna derivó en una consulta médica que cambió para siempre la rutina de su familia. Ahora debe viajar a Buenos Aires para continuar su tratamiento y enfrentarse a una cirugía. Es por eso que iniciaron una campaña para poder cubrir los costos.

Todo comenzó cuando tras una evaluación traumatológica, los estudios revelaron que ese dolor que tenía Ciro no se trataba de una lesión producto de un golpe, sino de una enfermedad mucho más compleja: osteosarcoma metastásico pulmonar, un cáncer de hueso poco frecuente y agresivo.

“El mundo se nos detuvo”, relatan sus padres al recordar el momento en que recibieron el diagnóstico. Describen la noticia como “un océano de agua helada que nos cayó encima” que los dejó paralizados, sin saber cómo seguir. Todavía les cuesta asimilar esta realidad, pero, aun así, aseguran que sacan fuerzas de Ciro y de su hermano Noah para seguir adelante.

“Tenemos que seguir y dar batalla para llegar a la victoria. No tenemos otra opción. No existe otra manera. Es seguir, aunque el dolor pese ”, expresaron.

Actualmente, Ciro se encuentra realizando un tratamiento de quimioterapia, y en el mes de febrero deberá viajar a Buenos Aires para una cirugía de alta complejidad. Allí los médicos le extraerán el tumor junto a la parte del hueso afectada y le colocarán una prótesis, con el objetivo de que pueda volver a caminar.

El procedimiento y la recuperación implican una estadía prolongada fuera de su hogar, lo que genera gastos elevados en traslados, alojamiento y manutención.

Una colecta solidaria para sostener la lucha

Frente a este escenario, la familia decidió impulsar una colecta solidaria. Si bien son oriundos de Luján de Cuyo, actualmente residen en Neuquén, y desde Mendoza familiares y amigos se organizaron para acompañarlos.

“Todo lo que se recauda es para poder solventar los gastos que vamos a tener en Buenos Aires. Se están organizando sorteos, eventos solidarios y distintas actividades. Hay mucha gente empujando con nosotros para un mismo fin: la recuperación de Ciro”, explicaron.

Cómo ayudar a Ciro

Durante febrero se desarrollarán diferentes eventos solidarios con el objetivo de reunir fondos. La familia también convocó a músicos, animadores, artistas y personas solidarias que deseen aportar su talento, su tiempo o su espacio.

“Esta es nuestra única manera de ayudarlo. Abrimos el corazón y pedimos que nos acompañen. Cada aporte es un abrazo. Cada difusión es una mano tendida”, expresaron con emoción.

Quienes deseen colaborar de manera económica pueden hacerlo al 2615114416 o a través de los siguientes datos:

Alias: juntosporciro

CVU: 0000003100098406269682

Titular: Camila Isabel Barrera

La familia insiste en que toda ayuda suma y que incluso compartir la historia es una forma de acompañar. La solidaridad, hoy, se convierte en una pieza clave para que Ciro pueda seguir luchando.