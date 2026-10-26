Una familia lo perdió todo tras un incendio en Guaymallén y necesita ayuda para empezar de nuevo

Sebastián y sus seres queridos se quedaron sin nada después de que las llamas consumieran su vivienda en pocos minutos. El hombre sufrió una intoxicación por inhalación de humo y debió ser trasladado al hospital. Ahora, apelan a la solidaridad de los mendocinos para reconstruir sus vidas.

Un incendio destruyó por completo la vivienda de una familia en Guaymallén y dejó a sus integrantes con pérdidas totales. El fuego avanzó en cuestión de minutos, sin que los esfuerzos de los vecinos y la intervención de los bomberos lograran evitar que las llamas consumieran todo a su paso. Sebastián, uno de los afectados, intentó enfrentar la emergencia, pero terminó con una intoxicación por inhalación de humo y tuvo que ser trasladado al hospital. Ahora, mientras atraviesa las consecuencias de lo ocurrido, busca ayuda para volver a empezar junto a su familia.

Sebastián relató que estaba durmiendo cuando su hija de siete años lo alertó de que una habitación se estaba incendiando. Al salir para comprobar lo que sucedía, se encontró con que las llamas ya se habían extendido.

“Yo estaba durmiendo en la habitación de aquel lado, acá estaba mi hija. Cuando escucho que me dice: ‘Seba, Seba, salí’, salgo y llego hasta la puerta. Me dice que se incendia la habitación y, cuando me vuelvo, ya me había quemado toda la cara”, contó al recordar los primeros momentos de la emergencia.

El hombre también explicó que tiene otros dos hijos que, por fortuna, ese día estaban con su madre. La situación pudo haber sido todavía más grave si hubieran estado en la vivienda cuando comenzó el fuego.

Tras su paso por el hospital, Sebastián tomó dimensión de los riesgos que implica inhalar humo durante un incendio. “Es algo muy feo lo que me pasó. Ahora que estuve en el hospital y vi lo que es estar quemado, las vías respiratorias se te queman en 30 segundos, un minuto. Es increíble, uno no sabe lo que es”, expresó.

Los vecinos y los bomberos intentaron controlar las llamas

La emergencia también generó preocupación por los padres de Sebastián, que viven en la planta baja de la misma propiedad. Según relató su hermana, Daniela, los nervios y la desesperación dificultaron que pudieran salir de la vivienda.

Ante la magnitud del incendio, Daniela decidió alertar a los vecinos y facilitar el ingreso de los equipos de emergencia. También retiró los vehículos del lugar para que los bomberos pudieran trabajar.

“Me resigné, no me quise hacer el héroe con el fuego. Bajé, hice ruido a los vecinos para que estuvieran alerta, abrí el portón para que pudieran entrar y saqué los autos para que pudieran trabajar los bomberos”, recordó.

A pesar de los esfuerzos, dos dotaciones de bomberos y los vecinos, que intentaron apagar las llamas con baldes y mangueras, no pudieron salvar la construcción.

El origen del incendio todavía no estaba confirmado al momento del testimonio. Sebastián señaló que no sabía con certeza qué había provocado las llamas, aunque mencionó que ese día se habían registrado numerosas subidas y bajadas de tensión eléctrica en el barrio.

Cómo ayudar a la familia que perdió todo en Guaymallén

Después del incendio, Sebastián y su familia necesitan la colaboración de los mendocinos para comenzar de nuevo. Aunque algunos vecinos ya se acercaron para brindarles asistencia, las pérdidas fueron totales y cualquier aporte puede ser de ayuda.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse directamente con Sebastián al 2615058984.

La familia agradeció el acompañamiento recibido y apeló a la solidaridad de quienes puedan dar una mano en este difícil momento. Tras perder su hogar y sus pertenencias en cuestión de minutos, ahora busca reunir fuerzas y recursos para reconstruir su vida.