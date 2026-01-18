Una ciclista sufrió politraumatismos tras ser atropellada en Maipú

La mujer de 52 años fue embestida por una auto en la intersección de las calles Juan Agustín Mazza y J.B Martínez.

Una ciclista de 52 años permanece internada en el Hospital Central con diagnóstico de politraumatismo grave, tras haber sido embestida por un automóvil en el departamento de Maipú. El siniestro ocurrió este sábado por la tarde, alrededor de las 18:42, en la intersección de las calles Juan Agustín Maza y J. B. Martínez, jurisdicción de la Comisaría 54ª.

De acuerdo con la información policial, el vehículo involucrado fue un Fiat Cronos conducido por una mujer de 35 años. Por causas que aún se investigan, el rodado impactó contra la bicicleta de la víctima, provocando lesiones de consideración. Tras el aviso al 911, personal policial y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron al lugar y dispusieron el traslado urgente de la ciclista al centro asistencial.

La Oficina Fiscal de Maipú tomó intervención inmediata en la causa y ordenó la retención del automóvil para peritajes. Asimismo, se realizó el dosaje de alcoholemia a la conductora, cuyo resultado fue negativo (0,0 g/l), descartando la presencia de alcohol en sangre al momento del accidente.

Este nuevo hecho de inseguridad vial en Mendoza vuelve a poner en debate la vulnerabilidad de los ciclistas en las calles y la necesidad de reforzar medidas de prevención. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias que derivaron en el grave episodio registrado en Maipú.