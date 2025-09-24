Una bola de fuego iluminó el cielo en Mendoza y sorprendió a todos: ¿Qué era?

El evento ocurrió durante la madrugada y pudo observarse también en otras provincias. Los videos comenzaron a circular en las redes sociales y muchos comenzaron a preguntarse si se trataba de algún objeto no identificado.

Durante la madrugada de este viernes, una bola de fuego iluminó el cielo en Mendoza y dejó sorprendidos a quienes alcanzaron a verla. El fenómeno también pudo observarse en provincias como La Rioja, Córdoba y Santa Fe, lo que generó gran repercusión en las redes sociales, donde muchos usuarios compartieron las imágenes.

De acuerdo con especialistas del CONICET, lo que se observó fue un bólido, es decir, un meteoro de gran brillo que se produce cuando una roca proveniente del espacio roza la atmósfera terrestre y se desintegra debido a la fricción. Este tipo de eventos no ocurren con frecuencia: apenas se registran entre tres y cuatro por año en distintas partes del mundo.

Qué es un bólido y cómo se diferencia de un meteorito

Los astrónomos explican que un meteoro es el destello luminoso que se ve en el cielo cuando partículas, generalmente del tamaño de granos de arena, ingresan a gran velocidad a la atmósfera. Cuando ese objeto logra atravesarla y llegar a la superficie terrestre, pasa a denominarse meteorito.

En el caso de lo ocurrido en Mendoza, se trató de un bólido de gran luminosidad, estimado en un tamaño similar al de una mandarina. Su recorrido fue lento y prolongado en comparación con las conocidas “estrellas fugaces”, lo que permitió que pudiera verse simultáneamente desde distintas provincias argentinas.

No es la primera vez que un fenómeno de este tipo sorprende a la provincia. En julio de 2023, un evento similar se registró en Tunuyán, donde el bólido finalmente se convirtió en meteorito al impactar en la superficie.

Por ahora, los expertos analizan si el objeto visto esta madrugada se desintegró por completo en la atmósfera o si alguna fracción pudo haber alcanzado la Tierra.