Tras perder a su hija Camila, Mercedes Carrión transformó su dolor en una iniciativa para acompañar a chicos con cáncer y sus familias. La Asociación Tras-Pasar fue seleccionada entre los ocho proyectos del Premio Abanderados 2026 y necesita el voto de los mendocinos para obtener un importante reconocimiento para seguir ayudando.

Una historia personal se convirtió en una red de acompañamiento para cientos de familias. La Asociación Tras-Pasar, una organización mendocina que ayuda a niños, niñas y adolescentes con cáncer, fue seleccionada entre los ocho proyectos del Premio Abanderados de la Argentina Solidaria 2026 y ahora busca el apoyo del público para quedarse con el premio principal, que incluye $20 millones para su nueva sede.

Detrás de esta iniciativa está Mercedes Carrión, quien decidió transformar el dolor por la muerte de su hija Camila, de seis años, en una oportunidad para ayudar a otros chicos que atravesaban la misma enfermedad.

“Esto nace de algo personal. Yo soy mamá de Cami, que es una niña que enfermó de cáncer cuando tenía 6 años de edad y, 10 meses después de estar en tratamiento, falleció. Es a partir de ahí que nace esta organización“, contó Mercedes.

Tres meses después de la muerte de su hija, regresó al Hospital Humberto Notti con una mochila llena de juguetes para acompañar a los niños que estaban internados. Aquella iniciativa, que comenzó como un gesto de solidaridad, se convirtió en la Asociación Tras-Pasar.

Una organización mendocina que acompaña a más de 150 familias

La asociación comenzó a trabajar el 7 de septiembre de 2010. Desde entonces, construyó una red de asistencia que hoy cuenta con 40 voluntarios y acompaña a más de 150 familias de Mendoza y otras provincias de Cuyo. Desde su creación, ya asistió a más de 1.800 familias.

El trabajo de Tras-Pasar parte de una realidad que Mercedes conoció durante el tratamiento de Camila: el diagnóstico de cáncer no afecta solamente al paciente, sino que también modifica la vida de todo su entorno.

En muchos casos, alguno de los padres debe dejar de trabajar para acompañar al niño durante las internaciones y los tratamientos. También aparecen gastos de traslado, alimentación, alojamiento y medicamentos de soporte, mientras que los hermanos y otros integrantes de la familia necesitan reorganizar su vida cotidiana.

Según explicó Mercedes, entre el 70% y el 80% de los niños y adolescentes que reciben un diagnóstico oncológico ya atraviesan alguna situación de vulnerabilidad social. Por eso, la organización busca responder a necesidades que van más allá de la atención médica.

Qué ayuda brinda Tras-Pasar a los niños con cáncer y sus familias

La asociación cuenta con distintos programas gratuitos para acompañar a las familias durante las diferentes etapas de la enfermedad.

Entre las prestaciones que ofrece se encuentran:

Asistencia alimentaria y compra de medicamentos.

y compra de medicamentos. Nutrición de soporte y provisión de insumos ortopédicos.

Traslados para controles y tratamientos.

Refacciones y mejoras en las viviendas.

Asesoramiento legal.

Atención psicológica para pacientes y familiares.

Actividades recreativas, talleres de arteterapia, apoyo escolar y grupos para sobrevivientes de cáncer.

Además, dispone de una casa que funciona como Centro de Día y ofrece alojamiento a familias que llegan desde distintos puntos de Mendoza y de otras provincias de Cuyo para realizar tratamientos o controles en el centro oncológico pediátrico de la región.

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A pesar del crecimiento de la organización, Tras-Pasar todavía tiene un objetivo pendiente: contar con un espacio propio. La asociación alquila una casa que funciona como Centro de Día desde hace tres años. Sin embargo, el lugar comenzó a quedar chico frente a la cantidad de familias que necesitan asistencia.

Premio Abanderados 2026: cómo votar a la asociación mendocina

La Asociación Tras-Pasar fue elegida entre los ocho proyectos que participan del Premio Abanderados de la Argentina Solidaria 2026, una iniciativa de Fundación Noble que reconoce a personas que realizan acciones destacadas en beneficio de los demás.

Un Jurado de Honor selecciona a los ocho Abanderados y luego el público puede votar para elegir al Abanderado del Año. La organización ganadora recibirá $20 millones destinados a fortalecer y ampliar su proyecto.

Para Tras-Pasar, obtener ese reconocimiento podría significar un impulso importante para seguir acompañando a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias, además de avanzar en el objetivo de conseguir una sede propia.

Para votar a la Asociación Tras-Pasar: