Un vagón de tren fue consumido por las llamas en Palmira

El incendio se desató en el Parque La Palmira, en San Martín, durante esta mañana. Bomberos de Junín trabajaron para sofocar el fuego que provocó pérdidas totales en el interior de la formación ferroviaria.

La tranquilidad de la mañana en Palmira, departamento de San Martín, se vio alterada por un incendio que destruyó por completo un vagón de tren ubicado en el Parque La Palmira. El hecho ocurrió alrededor de las 08:50 horas y generó alarma entre vecinos y transeúntes.

Al recibir el aviso, personal de la Subdelegación de Bomberos La Colonia de Junín se desplazó rápidamente hasta el lugar. Al llegar, constataron que el fuego avanzaba en el interior del vagón y comenzaron las tareas de extinción.

Las llamas consumieron todo el interior de la formación, provocando pérdidas materiales totales. Tras un intenso trabajo, los bomberos lograron controlar el siniestro y evitar que se propagara a otras estructuras cercanas.

En el operativo también participó personal de la Comisaría 28ª de San Martín, que colaboró en la seguridad del perímetro y en la asistencia logística. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, lo que llevó alivio en medio de la magnitud del incendio.

La Oficina Fiscal de jurisdicción intervino en el caso y busca establecer las causas del siniestro. El episodio reaviva la preocupación por el estado de las formaciones ferroviarias y la necesidad de reforzar medidas de prevención en espacios públicos de la región.