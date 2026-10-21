¿Un respiro este miércoles?

Para está jornada el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas pero de igual manera podría llover por la noche.

Las dos preguntas que se repiten en Mendoza: ¿cuándo sale el sol? y ¿cuándo cesan las lluvias? este miércoles viene a dar un respiro (temporal) para la provincia. Para esta jornada no hay alerta por tormentas y, además, saldrá el sol en gran parte de la provincia. Este alivio durará poquito porque para esta noche se esperan algunas lluvias aisladas. Para mañana, ya hay pronosticada una Alerta Amarilla para toda la provincia.

¿Cómo estará este miércoles 21-10-2026?

El departamento de Contingencias Climáticas señaló que este miércoles habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Tormentas hacia la noche. Nevadas en cordillera hacia la noche.

Máxima: 24°C | Mínima: 10°C

Jueves 22-10-2026

El jueves estará parcial nublado con lluvias aisladas y mejoras parciales, poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 11°C

Viernes 23-10-2026

Mayormente nublado con leve descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Lluvias afectando principalmente el centro y sur provincial. Nevadas em cordillera en la tarde y noche.

Máxima: 18°C | Mínima: 12°C

Sábado 24-10-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 9°C

Domingo 25-10-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 8°C

Lunes 26-10-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 10°C