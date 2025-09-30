Un remise atropelló a dos personas en calle Las Heras y 9 de Julio: una mujer fue trasladada a un hospital

El hecho ocurrió cerca de las 11 en esa zona de altísimo tránsito en pleno centro mendocino. El auto habría girado por 9 de Julio y colisionó a los peatones que pasaban por el lugar.

Un fuerte accidente de tránsito sucedió durante la mañana de este martes en pleno centro de Mendoza. Un remise chocó a dos personas en la intersección de las calles 9 de Julio y Las Heras. Por el hecho, una mujer habría sido trasladada a un hospital, por control. Ambos peatones no sufrieron heridas de gravedad.

El accidente se produjo alrededor de las 11. Según recopilación de información de testigos, un remise que circulaba por Las Heras de Oeste a Este y habría doblado hacia calle Las Heras con dirección al Sur e impactado con los peatones que circulaban por el lugar.

Inmediatamente, dos ambulancias llegaron al lugar para atender a las personas y una mujer habría sido trasladada a un hospital, aunque la Policía no pudo precisar a cuál.

El tránsito estuvo interrumpido por algunos minutos, pero finalmente poco antes de las 12, se liberó.