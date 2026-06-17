Planazo: dónde ver los partidos de la Selección Argentina gratis y en pantalla gigante

La pasión por la Scaloneta se vive a pleno en Mendoza. Habrá pantallas gigantes, promociones especiales y espacios al aire libre para seguir los próximos partidos del Mundial 2026 junto a otros hinchas.

El triunfo de la Selección Argentina en su debut en el Mundial 2026 encendió el entusiasmo de los mendocinos, que ya comenzaron a organizarse para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en cada presentación. Para quienes quieran vivir los encuentros rodeados de otros fanáticos, Mendoza contará con varios puntos de encuentro con transmisión gratuita en pantalla gigante.

La propuesta forma parte de “Mansa Pasión“, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Turismo provincial que busca combinar el fervor futbolero con actividades recreativas, gastronómicas y comerciales en distintos puntos del Gran Mendoza.

Dónde ver los partidos de Argentina en pantalla gigante en Mendoza

Uno de los principales escenarios será la tradicional calle Arístides Villanueva, donde se instalarán 18 pantallas gigantes distribuidas en distintos sectores gastronómicos. Además, varios locales ofrecerán promociones especiales para quienes se acerquen a seguir los encuentros.

La propuesta también llegará a la calle Juan B. Justo, otro de los corredores gastronómicos más concurridos de la Ciudad de Mendoza, que se sumará a las transmisiones mundialistas.

Qué partidos de Argentina se podrán seguir

Las actividades están previstas para acompañar los próximos encuentros de la Selección Argentina en el Mundial 2026:

Argentina vs. Austria: lunes 22 de junio, a las 14.

Argentina vs. Jordania: sábado 27 de junio, a las 23.

Guaymallén también tendrá espacios para alentar a la Scaloneta

La Municipalidad de Guaymallén confirmó su adhesión a la iniciativa y anunció que varios centros comerciales del departamento transmitirán los partidos en pantalla gigante.

Entre los espacios confirmados se encuentran:

Mendoza Plaza Shopping

NovaMarket

Paseo Dorrego

En estos lugares habrá propuestas especiales para quienes deseen disfrutar de los encuentros en familia o con amigos.