Un policía que trabajaba como chofer de aplicación se defendió de un asalto armado en Las Heras y baleó a uno de los sospechosos

El efectivo trabajaba como conductor de la aplicación Maxim cuando dos sujetos lo amenazaron con un arma de fuego, lo golpearon y le robaron sus pertenencias. El policía respondió con su arma reglamentaria e hirió a uno de los presuntos asaltantes, mientras que el otro escapó.

Un policía de Mendoza repelió un asalto armado durante la noche del lunes en Las Heras y uno de los presuntos delincuentes resultó herido de bala. El efectivo trabajaba como conductor de la aplicación de transporte Maxim cuando fue abordado por dos sujetos que lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron un teléfono celular y una mochila.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.12 en la intersección de las calles Monteagudo y Democracia, en jurisdicción de la Comisaría 36.

Según la información policial, el efectivo, de 42 años y con prestación de servicios en la Comisaría Séptima, circulaba en un Fiat Mobi gris cuando los dos hombres subieron al vehículo. Una vez en el interior, uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego, lo golpeó en la nuca con el arma y lo amenazó de muerte.

Mientras tanto, el segundo sospechoso le sustrajo el celular y una mochila.

Ante la agresión, el policía utilizó su arma reglamentaria y efectuó un disparo que hirió a uno de los presuntos autores. El otro hombre logró escapar con los elementos robados.

El sospechoso fue trasladado al Hospital Central

El efectivo sufrió lesiones en la cabeza y recibió asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Por su parte, el sospechoso herido, de 31 años, fue trasladado al Hospital Central, donde los médicos le diagnosticaron una herida de arma de fuego en el abdomen, con orificio de entrada y salida.

En el lugar del hecho, los investigadores encontraron un arma de fuego sobre la calzada, debajo del hombre lesionado. Por ese motivo, se dispuso preservar la escena para que Policía Científica realizara las pericias correspondientes.

En la investigación intervienen personal de la División Homicidios y de la Unidad Investigativa Departamental (UID), bajo las directivas de la Oficina Fiscal 1 de Las Heras.

El sospechoso herido cuenta con antecedentes por distintos delitos, entre ellos robos agravados por el uso de arma de fuego, robo simple en grado de tentativa, agresión con arma, encubrimiento y lesiones leves dolosas, registrados entre 2014 y 2021.