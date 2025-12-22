Un policía de la UMAR volcó en su moto en plena Costanera cuando salía de la guardia

Un efectivo policial que circulaba en motocicleta perdió el control del rodado en Costanera y calle Godoy Cruz, sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Un motociclista resultó gravemente herido este lunes por la mañana tras protagonizar un accidente vial en Guaymallén.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.20 en la intersección de Costanera y calle Godoy Cruz. Según la información oficial de la Delegación Vial Gran Mendoza, el conductor de una motocicleta Yamaha YBR 125, oficial ayudante de la Policía de Mendoza, circulaba por el carril rápido de Costanera en sentido sur–norte cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Al momento del hecho, el motociclista se encontraba saliente de guardia y prestaba servicio en la UMAR de Las Heras. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima en el lugar y diagnosticó fractura expuesta de pierna izquierda, luxación de pierna derecha y traumatismo encéfalo craneano (TEC).

Debido a la gravedad de las lesiones, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado. En el lugar trabajó personal policial de la Delegación Vial Gran Mendoza, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.